“Lo que quieren es que me agarre con Quintero”

Una semana convulsionada vivió el Concejo de Medellín tras la elección de la mesa directiva de 2022. Hostigamientos, acusaciones de traición, intrigas, pérdida del derecho a voz y voto y hasta promesas de escarnio público fueron algunos de los ingredientes del menú que se sirvió en estos días. Uno de los focos de las críticas de la oposición ha sido el presidente saliente, Jaime Cuartas Ochoa, a quien señalan de favorecer, con sus decisiones, al gobierno municipal. En entrevista con EL COLOMBIANO, Cuartas respondió a sus adversarios y contó detalles del proceso para elegir al contralor y del debate por la venta de las acciones en UNE.

¿Cómo fue el agarrón de la semana pasada?

“El Concejo es autónomo e independiente. Todos tienen posiciones e intereses distintos, nunca me meto con las posturas de los concejales. Ante una polarización tan compleja, con tantas divisiones, queremos bajarle al tono y buscar el debate con altura y respeto. Me he dedicado este año a dar garantías, aunque algunas personas salen a decir cosas que no son verdad...”

¿Y qué han dicho?

“Muchas cosas, como que no doy garantías. Es falso, he incorporado este año lo que manda el Estatuto de Oposición, el derecho a réplica, hemos programado sus debates y hay una agenda equilibrada. Lo que pasa es que el presidente no le sirve a la oposición cuando no hace lo que a la oposición le da la gana. Tengo el deber de poner el orden en la plenaria, de equilibrar y no puedo ir sesgado a ningún debate. No soy un presidente que ataca a unos o a otros, y por eso no les sirvo”.

Vamos a las críticas. Hace un mes, en medio de la discusión por la venta de acciones en UNE, hubo presiones y calificativos de “sinvergüenzas” a los concejales de parte del gabinete del alcalde. Dicen que usted no hizo respetar la corporación...

“Si usted ve las plenarias, yo a la administración le exijo respeto y cumplimiento del reglamento, así como a los concejales. Les pido que participen sin calificativos, sin tono grosero, sin gritar. Ese ha sido mi estilo. Me queda muy difícil, y no sé si se pone en mis zapatos, pero no puedo ponerme a controlar el Twitter y las redes sociales a la gente de la alcaldía o de la oposición. Lo que hagan por fuera del recinto no lo puedo controlar, no puedo llamar a regañarlos. Aún así, he emitido tres comunicados en los que le he pedido al alcalde que tenga respeto con el Concejo”.

Pero pasó de nuevo con las publicaciones del alcalde en Twitter durante la reunión en Chuscalito...

“Vuelvo y le digo, dentro de las plenarias y los debates del Concejo tengo el control y exijo orden. Si hay seguimientos y lo consideran ilegal, deben apelar a las entidades respectivas. Quién me va decir a mí que tengo que llamar a Telemedellín para que no grabe o haga videos. No. Me tengo que ajustar a mi competencia, no soy juez, ni fiscal, ni procurador. Seamos sensatos”.