El diputado Andrés Bedoya fue el más votado para la Asamblea en Medellín, el 29 de octubre pasado, con 27.742 de 41.463 que sacó en todo el departamento. En su debut en un cargo de elección popular presidirá la mesa directiva de 2024.

El reto que tiene, ante una fuerte coalición de gobierno, es ejercer un control político serio al gobernador del Centro Democrático Andrés Julián Rendón, que apoyaron en campaña y con quien hoy su jefe político, Federico Gutiérrez, trabaja en llave.

Usted lidera una bancada de cinco curules, ¿cómo van a aprovechar esos votos?

“En Creemos tenemos la premisa de convertirnos en la fuerza política más importante del departamento, eso se vio reflejado en los votos obtenidos para Concejo de Medellín y Asamblea, la elección de Federico y nuestro respaldo al gobernador. Van a encontrar un equipo político con un solo propósito, unidad y trabajo articulado entre el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín”.

También están en una coalición robusta, ¿hubo algún acuerdo previo entre partidos para su elección como presidente?

“Creemos tiene cinco curules en la Asamblea, el Centro Democrático seis y hay diputados de otros partidos que apoyaron al gobernador. Se consolida una coalición con 14 diputados. En esa coalición surge la posibilidad de que Creemos quede el primer año y en el equipo se decide designarme como candidato del partido a la presidencia. Se logra respaldo de 24 de los 26 diputados”.

Después de esas votaciones se dijo que obstruyeron el derecho de la oposición a estar en la mesa directiva, ¿fue así?

“Hubo una discusión y se llevó a votación la segunda vicepresidencia, se presentó el diputado de Independientes (Walter Salas) y ganó el voto en blanco; de acuerdo con el reglamento se llamó a nueva votación, y se presentaron un diputado del Pacto (Manuel García) y un diputado del Partido Verde (Camilo Calle). El Pacto manifestó mediante oficio y pronunciamiento en el recinto su oposición al gobernador, pero para lograr cumplirse el estatuto de oposición se debe tener la respuesta y la información del Consejo Nacional Electoral (CNE), a la fecha de la elección de la mesa directiva no se tenía y por eso se eligió a Calle en una segunda vicepresidencia, de un partido que no es afín al gobernador y que no creemos que se vaya a declarar partido de gobierno”.

¿Qué opinan de las acciones jurídicas que anunció la oposición por estos hechos?

“Estamos esperando, ellos anunciaron unas medidas jurídicas y estamos dispuestos a responder, entendiendo que actuamos conforme a la ley, a la democracia y no estamos cercenando el derecho a que en la mesa directiva haya alguien que no esté de acuerdo. Puede ser que el Partido Verde se declare en independencia u oposición, creemos que no va a ser un partido de gobierno”.

De todas formas la coalición es muy fuerte, ¿van a garantizar control político serio, que no sea comité de aplausos?

“Hay una armonía muy amplia en lo que el gobernador ha planteado y lo que nosotros proponemos, pero en el momento en que tengamos que decirle que no estamos de acuerdo con alguna decisión que él plantee o en algún proyecto de ordenanza, lo haremos. Tenemos la posibilidad de aportar, pero también de ser críticos, no vamos a convertirnos en un comité de aplausos. Lo mismo que vamos a respetar a la oposición, existen garantías para que todos hagan parte del debate, pero dejando un mensaje claro de que el departamento votó por un gobernador y por un alcalde que vamos a respaldar, pero no quiere decir que vamos a ser caballos cocheros ni que nos vamos a quedar callados como perritos de taxi”.

¿En cuál tema cree que podría tener diferencias con el gobernador?

“Es más un tema especulativo y es frente a la reestructuración de la administración de la Gobernación. Porque él nos va a pedir a la Asamblea facultades para hacer un estudio técnico, y ahí es donde él puede pensar de una manera y los diputados de otra, tenemos que esperar el resultado del estudio. Entonces hoy uno puede decir, pero es que no nos parece que vayan a acabar esto, no nos parece que vayan a acabar lo otro”.

¿Pero está de acuerdo con esa reestructuración?

“Aníbal Gaviria, siempre por donde pasa, deja burocracia; en lo único que piensa es en él y en su séquito cercano. De entrada vamos a plantearle al gobernador que los Seres, las famosas vicegobernaciones, se tienen que acabar. El gobernador Andrés Julián tiene la responsabilidad con el departamento de austeridad y vamos a respaldarlo, pero en términos de decir X o Y cosa está bien o mal, habrá un planteamiento de él y otro de lo que nosotros pensamos. Pero ese fue uno de los errores garrafales de Aníbal Gaviria, que ahora todos salen a aplaudirlo, y nos quedan muchas respuestas que no se dieron con el tema de Savia Salud, del Hospital La María, de la cantidad de burocracia, de la FLA, de muchos temas de los cuatro años pasados”.