En casos de abuso sexual, el sistema penal es inoperante: experto

¿Cómo pueden las instituciones educativas de Medellín prepararse mejor para atender casos de abuso?

“Hace 28 años, cuando yo empecé a trabajar en esto, jamás me llegaron casos de un colegio. Hoy todos los días llegan muchos casos de distintos colegios. Ha habido una revolución positiva, los profesores cada día escuchan más, también están obligados a reportar. Hace 30 años no había psicólogos en los colegios, ahora la mayoría cuentan con este personal, una herramienta muy buena de conocimiento y de reporte. Cada vez nos hemos integrado más las instituciones, incluso, con el ecosistema educativo”.

A los padres que temen escuchar los relatos de abuso, ¿cómo prepararlos para ser un entorno protector?

“Creemos que el abuso es un problema que no tiene nada que ver con uno. Y el abuso tiene que ver con todas las familias, es una cosa que quizás nos toca a todos. Es mejor entender esa realidad para mejorar la comunicación con el niño. Si yo soy un padre que no utilizo el castigo en la crianza, si no golpeo a mi hijo, es posible que el niño me cuente del abuso sexual si lo vive. Hoy, en Colombia, muchas familias utilizan el castigo físico, eso no les va a ayudar para que los hijos les cuenten este problema”.

¿Cómo ve las rutas de atención en la ciudad?

“Hay un avance enorme. Las instituciones se están articulando bastante bien. La empresa privada está interesada y participa mucho en estos procesos y en los programas del municipio. Cada vez hay más profesionales que estudian el tema y lo hacen mejor. También hay mejores intervenciones en salud y protección”.

Usted dice que el abuso parte la vida en dos. ¿Cómo sanarla?

“Sí, hay un antes y un después. Tuviste una herida, esto deja una cicatriz. Pero vivimos con cicatrices. La vida no terminó. Hay que empoderar al niño, ser solidario con él, respetuoso, esto le va a ayudar a hacer el duelo a esta experiencia traumática y a sobrevivir con ella” .