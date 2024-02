La designación de Jimmy Collazos Franco como secretario de Ambiente y gerente de Servicios Públicos, anunciada el pasada el 25 de noviembre por el gobernador Andrés Julián Rendón, no escapó de las críticas por parte de algunos sectores, que consideraron como un error garrafal desmontar la secretaría de Medio Ambiente , en plena crisis climática, para montar la llamada Secretaría de Hábitat, una movida que muchos leyeron como una instrumentalización de los recursos naturales en detrimento de la conservación ambiental y ecosistémica.

La temperatura que azota a Colombia es alarmante. Municipios pasaron de 40 grados, y algunos donde se quedaron sin agua. Antioquia, el departamento con mayor susceptibilidad, no tiene un plan de contingencia, y como si fuera poco, van a eliminar la secretaría de Medio Ambiente.

“Hablar de sacrificios me parece prematuro. Estamos en la construcción del Plan de Desarrollo. Estamos apostando al medio ambiente, en el plan de gobierno se habló de un incremento del 20% en pagos por servicios ambientales para seguir incentivando a familias propietarias, arrendadores de predios para proteger cuencas, acuíferos. Todo eso se está trabajando con los equipos y con la dirección de Planeación Departamental”.

“Una preocupación grande que tenemos es el mantenimiento de los árboles que se sembraron en la administración pasada (cerca de 40 millones). Porque aunque sembrar es una acción importante, es mucho más difícil y fundamental hacerle mantenimiento, entonces en el plan de desarrollo vamos a meterle todo a este tema, y vamos también a seguir comprando predios y apoyando a municipios para adquirir predios que ayuden a proteger acuíferos y colindantes con acueductos. También queremos aumentar el pago por servicios ambientales. Tenemos mucho en mente, y yo me voy a volver cansón con el Gobierno Nacional para gestionar, para que nos apoyen con proyectos para enfrentar el cambio climático. Es que el cambio climático no es de Antioquia, sino del país, del mundo, y está en primer renglón en el discurso del presidente , entonces sí esperamos una coherencia del Gobierno”.

“Lo que hemos hablado con Minambiente es que ellos van a sacar unas convocatorias referente a la reforestación y recuperación del suelo degradado, no solo del Bajo Cauca, sino del Norte, Nordeste y Urabá. Es un plan de reforestación importante en el que incluso se está hablando de incluir al Suroeste. Tenemos que llegar a esos recursos, si ellos dicen que está la plata yo estoy interesado en presentar proyectos. También hemos hablado con Corantioquia que quiere meterle fuertemente a la recuperación del suelo degradado por minería en Bajo Cauca y Antioquia”.

Los alcaldes de todas las subregiones nos han dicho que no se sienten acompañados por la Gobernación para sacar adelante proyectos de rellenos regionales. ¿Qué soluciones va a ofrecer esta administración para ayudar a mitigar la crisis sanitaria que atraviesa el departamento por la dependencia de más de 40 municipios al relleno La Pradera?

“Hay que hablar de manera clara con los alcaldes con el discurso jurídico y el real. La ley 142 de 1994 es clara y dice que el responsable de los residuos sólidos del municipio es el alcalde. Todos los municipios tienen que tener Planes Integrales de Gestión de Residuos Sólidos y garantizar tener plan A y B para la disposición de residuos. El problema es que para 48 municipios disponer en la Pradera se volvió el plan A y no tienen plan B. Ahora bien, hay que ser claros con esto, por Plan Departamental de Agua y Saneamiento se pueden apoyar a los municipios desde la Gobernación, pero los alcaldes tienen que presentar proyectos, porque sin estos no hay recursos. Apoyamos en la medida de lo posible, pero ahí es donde yo les digo a los alcaldes que han venido que es momento de asumir la economía circular como principio fundamental. Pero la Gerencia sí los ha apoyado, yo vi que la administración pasada entregó 10 recolectores de basuras a municipios, ¿eso no es apoyo? Lo que pasa es que son 115 municipios descontando los del Valle de Aburrá, entonces tenemos que bregar a llegar a los que más podamos”.

Finalmente, secretario, ¿qué hacer con el problema de las corralejas? Porque lo que es evidente es que pasan los gobernantes y secretarios de turno que salen a condenar las brutalidades cometidas en estos eventos, pero los alcaldes parece que siguen haciendo lo que les da la gana...

“Está claro que no se deben hacer corralejas. Debemos garantizar sin excusas el bienestar aninal. Sobre ese tema sé que se hicieron denuncias por parte de la secretaría de Gobierno y Seguridad. Nosotros manifestamos a cada uno de los alcaldes que tienen que cumplir con la ordenanza 18 de 2020. Son pocos los municipios que continúan con esto, tres o cuatro, pero lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, hacer cumplir con la ordenanza y que no vuelva a haber corralejas que es algo que de cultura tiene poco y es completamente reprochable”.