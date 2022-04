Si cumplido el plazo EPM no logra venderle la totalidad de su participación a Millicom y este no ejerce su derecho de preferencia, la empresa perderá el comodín que le permite la cláusula: poner en venta el 100% de las acciones de la sociedad. Es decir, si Millicom no le compra a EPM toda su participación ambos tendrán que salir a vender en conjunto toda la empresa antes de agosto de 2024. Y vencida la cláusula, EPM ya no tendrá cómo exigirle a Millicom que le compre sus acciones.

En ese escenario, la consecuencia es que el valor que EPM espera recibir se vea reducido, en la medida que es probable que no exista un interesado en adquirir un activo sin tener el control de la sociedad, que hoy está en manos de Millicom.

Sobre esta cláusula, el alcalde dijo esta mañana en Consejo de Redacción que es necesario no dejarla vencer, en caso de que no sea extendida por Millicom, por lo cual la salida más viable para la defensa de los dineros públicos es venderle las acciones que EPM aún tiene en la compañía de telecomunicaciones.

Esta posibilidad también ha estado rodeada por la desconfianza que algunos concejales sienten por Daniel Quintero, frente a lo cual expresó que pueden estar tranquilos porque el dinero que se llegase a lograr producto de la venta de las acciones entrará a EPM, pero en la siguiente administración, cuando él ya no sea alcalde. También hizo referencia a que si creen que la siguiente alcaldía estará en manos de una persona afín a sus ideas, es una proyección a futuro sobre la que no hay certeza.