¿Lobo o perro? Esto se sabe sobre el animal domesticado en finca de Rionegro

En Rionegro (Oriente antioqueño) continúa el misterio sobre si el animal que fue domesticado en una finca es un lobo o un perro. Determinar la especie real implica pruebas de laboratorio, para lo cual se enviaron muestras del animal hacia Estados Unidos, pero estas (pelo y heces) no fueron útiles para obtener un resultado definitivo, por lo cual la investigación debe continuar.

Las dudas alrededor de este animal surgieron luego de que un ciudadano llamara a denunciar que tenían un lobo encerrado, amarrado y bajo presunto maltrato. Cuando las autoridades fueron a verificar, el dueño les indicó que se trata de un perro que fue traído desde otro país hace algunos años. Pero las dudas solo pueden despejarse con la intervención científica y Colombia no tiene mucha experiencia en el tema.

Sin embargo, si los resultados arrojan que se trata de un híbrido (wolf dog), el animal no podrá liberarse por ningún motivo ni considerarse fauna exótica, “ya que existiría introgresión genética de perro en el lobo y tendría que considerarse una especie doméstica, que no estaría cumpliendo ningún papel ecológico en el ecosistema, además, sería un riesgo biológico para las poblaciones naturales de lobo (en su hábitat natural) y no sería capaz de readaptarse a su medio”, concluyó Echeverri.

Finalmente, Cornare ratificó que en las visitas hechas por profesionales médicos veterinarios, biólogos de la institución, expertos externos y un delegado de la Personería de Rionegro no han evidenciado signos de maltrato en el individuo, ni físico ni comportamental, aunque a los tutores se les sugirió ampliar y mejorar el espacio en el que habita para que tenga una calidad de vida mejor.