En el concepto de cuentas por pagar, la entidad pasó de obligaciones de $30.154 millones en 2019 a $41.078 millones en 2020, el incremento fue del 36 %. Las cuentas por cobrar, según la entidad, tienen un “elevado nivel de antigüedad”, a causa de que es una cartera a cargo de entidades en liquidación y el no pago de la cartera por parte de Savia Salud”. Otra cosa que preocupa es el futuro de la planta temporal que todavía opera en Metrosalud. “Hay dineros para soportar la planta hasta el 15 de junio y no hay unas condiciones económicas claras. No hay unas transferencias del Municipio hacia Metrosalud y esta no tiene posibilidad de sobrevivir financieramente si no tiene estos traslados”, indicó Luis Bernardo Vélez.