Lluvia de reclamos

Aunque es muy difícil establecer un consolidado oficial de afectados, pocas horas después de terminar la presentación decenas de testimonios comenzaron a llenar las redes sociales.

Uno de los primeros en difundirse con velocidad fue el de la influenciadora Paulina Galindo, más conocida como Pautips, quien a través de su cuenta de Instagram publicó un video en el que narró cómo hasta compró inútilmente tiquetes de avión para asistir al concierto en Medellín.

“Yo vine a Colombia porque íbamos a ver un concierto de Bad Bunny. Compré un palco en reventa en Medellín y hace unos días la persona que me lo vendió me dijo que el palco no existe”, denunció la influenciadora, precisando incluso haber recibido más testimonios de personas que habían comprado su misma ubicación.

“¿Cómo la gente puede tener tan mala gana? Eso no se hace. Quien sea que esté estafando a la gente con la ilusión de ir al concierto, además que cobran millones de pesos, eso está muy mal”, dijo Galindo, quien agregó que no descartaba instaurar acciones legales en contra de la persona con la que había hecho la transacción.

Al igual que ella, otros seguidores del reguetonero contaron experiencias similares.

Es el caso de otro internauta identificado como “Telotengo.lens”, que a través de un hilo de Twitter relató cómo una reconocida tuitera también le vendió boletas falsas casi un mes antes de la presentación.

Adjuntando capturas de conversaciones en esa aplicación, el tuitero contó cómo desde el 19 de octubre comenzó a negociar las entradas con un precio de $620.000 en la tribuna occidental alta, teniendo como garantía por parte la vendedora un supuesto código QR.

Tras enviarle su nombre completo, cédula y demás datos personales, este recibió a través de WhastApp un archivo con la supuesta entrada.

Llegada la noche del 18 de noviembre, su sorpresa aparecería al ver notificado por los organizadores de que su boleta era falsa.