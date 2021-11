El premio del secretario Restrepo del que todos hablan y al que le faltan respuestas

¿Que tanto de merecimiento o cuánto de campaña de marketing político pagada para perfilar el futuro electoral de la administración de Daniel Quintero hay detrás de un premio internacional al secretario de Gobierno, Esteban Restrepo, y dos más a campañas de la Alcaldía esta semana?

Los galardones del Napolitan Victory Awards, que otorga The Whashington Academy of Political Arts Sciences, fueron entregados en una gala que se realizó el miércoles pasado en la capital estadounidense.

Uno de ellos, en una categoría especial llamada Youth Leadership Award, (premio al liderazgo juvenil), que destaca a menores de 30 años que alcanzan notoriedad, fue para Restrepo. Los otros dos, para dos campañas de la Administración: #TodoVaEstarBien en la categoría de campaña del año en manejo de crisis y Medellín me Cuida como Tecnología del año aplicada a la política.

Restrepo publicó en su cuenta de Twitter una foto sonriente y con la estatuilla. Sus compañeros de gabinete lo felicitaron por tener entre sus manos “el Oscar de la política”, pero también hubo decenas de contradictores que lo criticaron y pusieron en duda la manera como le llegó el reconocimiento.

De acuerdo con el portal periodístico El Armadillo, The Whashington Academy of Political Arts Sciences no es una entidad reconocida en su ciudad de domicilio sino una marca particular del MPR Group LLC, el cual se promociona a la vez para “servicios de asociación, promoción de los intereses en los campos de las artes y ciencias políticas” y para la “venta de bienes y servicios de terceros mediante concursos, premios e incentivos”.

EL COLOMBIANO encontró además el portal mexicano Plumas Libres, donde la empresaria Claudia Guerrero se queja de que los Napolitan Victory Awards cobran 75 dólares por postularse si se trata de un asociado, en tanto que la inscripción para no miembros es de 99 dólares si lo hacen temprano y 130 dólares si lo hacen de manera tardía. La diferencia adicional, según ella, es que los miembros tienen más posibilidades a la hora de la verdad.

Luego, los ganadores deben pagar todos sus gastos para ir a la premiación y hasta la silla para la cena de celebración, según El Armadillo, medio que preguntó si Restrepo pagó de su bolsillo o de los fondos de la Alcaldía para ir a recoger el trofeo, sin que hasta ahora le hayan respondido.

Ese medio también registró cómo en el 2019 los Napolitan Victory se vieron en el ojo del huracán porque le dieron a Andrés Steven Gutiérrez la misma estatuilla que a Restrepo y luego resultó que la valoración se dio con base en información que resultó falsa.

Estrategas en comunicaciones y relaciones públicas que pidieron no divulgar sus nombres le dijeron a EL COLOMBIANO que premios como el que recibió la Alcaldía de Medellín están bien identificados dentro de las prácticas de las empresas de marketing político para posicionar personas, empresas, entidades o marcas.

“Por lo general a uno no lo buscan sino que es uno el que les sugiere. Uno monta la estrategia y empieza detrás de los periodistas a generar expectativa y a mostrarles las cosas buenas del personaje, generamos contenidos para sus redes sociales y establecemos encuentros con líderes de opinión para que hablen bien de él”, explicó la gerente de una agencia bogotana.

De acuerdo con otro experto, para medir la seriedad del premio conviene verificar su antigüedad, la calidad de los jurados, la transparencia en la evaluación de los candidatos y quiénes han ganado previamente.