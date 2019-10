Sellan estudio de modelos webcam en Envigado

En un apartamento del barrio Andalucía de Envigado, las autoridades encontraron y clausuraron un estudio de modelos webcam que funcionaba sin cumplir con los requisitos legales.

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que el sitio se ubicó gracias a reportes ciudadanos.

“Se hizo un cierre porque son sitios que no tienen ninguna licencia de funcionamiento ni permiso”, dijo y aclaró que durante las diligencias no encontraron menores de edad en el sitio, por lo que las sanciones no fueron más severas.

“El establecimiento no cumplía con los requisitos previstos en la Ley 1801 de 2016, dando como resultado la imposición de la medida correctiva de suspensión temporal de la actividad, por parte de la Policía de la Estación Envigado, mediante la aplicación de procedimiento verbal inmediato”, reportó la Alcaldía de Envigado.

La Inspección de Permanencia de Envigado adelantará un procedimiento verbal abreviado para definir si es necesario imponer multas o suspender definitivamente las actividades que se desarrollaban dentro del apartamento.