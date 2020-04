Gobernación evalúa la reactivación de obras de infraestructura en Antioquia

En el departamento, debido a la contingencia por la covid-19, hay alrededor de 210 proyectos de infraestructura que están suspendidos. Este lunes, la Gobernación de Antioquia informó que comenzará a evaluar uno a uno para normalizar estos trabajos.

El anuncio lo hizo Juan Pablo López, secretario de Infraestructura, quien explicó que para levantar la suspensión constructiva se creó un comité de reactivación en el que participa la Gerencia de la covid-19, la Seccional Departamental de Salud y el despacho que lidera.

A nivel departamental, indicó el funcionario, hay 19 proyectos viales relacionados con pavimentación que están frenados. También hay 41 obras de servicios públicos y alrededor de 150 intervenciones de carácter municipal que esperan una revisión para reanudar actividades.

“Se evaluará obra por obra los protocolos biosanitarios y el plan de arranque que tienen. Si cumplen esos requisitos y las interventorías certifican con las ARL que los contratistas pueden reiniciar, entonces concertaremos con los alcaldes para sugerirles si la reactivación es total o solo de algunos frentes”, señaló López.

La obra más grande en el departamento en la actualidad, el túnel de El Toyo, es uno de los proyectos que está suspendido, por eso el secretario indicó es importante revisar cómo se podría reanudar sin comprometer la seguridad y la salud de 1.000 trabajadores que se estiman allí.

No obstante, López aclaró que la creación de este comité no significa que este lunes se reanuden trabajos en alguna de las obras. “Hoy no debería empezar ningún trabajo porque apenas estamos en evaluación. Los alcaldes pueden estar tranquilos porque serán consultados en medio de este proceso”, dijo.

Los protocolos a los que hace referencia el funcionario, y que serán sometidos a revisión, están relacionados con distribución de los trabajadores y capacidad máxima en los vehículos en los que los contratistas los transportan, uso de implementos de seguridad como tapabocas, reporte diario de síntomas, una guía para actuar en caso de requerir aislamiento y seguimiento a las cadenas de abastecimiento.

Para el caso de las obras de las autopistas 4G que están a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Gobernación explicó que se creó una mesa para dialogar con esta entidad y seguir un proceso similar. De igual manera, los contratistas deberán entregar un cronograma y un plan con los protocolos para reiniciar trabajos.

El secretario agregó que habrá un equipo auditor externo a la administración departamental para garantizar el cumplimiento de los requisitos que, en caso de que no se cumplan, podrían acarrear procesos sancionatorios.

Además de los 1.000 trabajadores que se estiman para la obra del túnel de El Toyo, López calcula que hay otras 950 personas que podrían verse beneficiadas con la reactivación de las obras en Antioquia, aunque reiteró que esos reinicios pueden ser parciales y no necesariamente se requerirá a la totalidad de los obreros.