La familia de Víctor Enrique Peña Álvarez, uno de los dos mineros fallecidos en Buriticá, lleva dos semanas pidiendo que —una vez encontrado— el cuerpo de Peña sea repatriado, pues aunque aun se considera desaparecido, sus seres queridos dan por hecho su muerte.

Según le dijo Rubexi Peña, hermana del minero, a Caracol Radio, la funeraria a la cual están afiliados ya les avisó que no cubrirán los costos de repatriación para trasladar el cadáver hasta su natal Venezuela, por lo que la familia ha suplicado por apoyo a diferentes autoridades sin que hasta ahora hayan recibido respuesta.

“Yo hice la solicitud para ver si me pueden hacer el favor de colaborarme para trasladar a mi hermano desde aquí hasta la casa que esta allá en Venezuela. Ellos dijeron que iban a mirar pero no me dieron seguridad”, manifestó Rubexi.