Una pequeña felina albina que fue rescatada en Amalfi, el pasado 12 noviembre, en estado delicado de salud y que quedó bajo el cuidado de las autoridades ambientales, resultó ser una luchadora y hasta el momento ha reaccionado positivamente a las atenciones que recibe en el Centro de Veterinaria del CES, a pesar de haber vivido momentos críticos que ponían en riesgo su vida.

No ha sido fácil la lucha por conservar viva a esta extraña especie, de la que no se tienen antecedentes en Colombia, advierte la corporación ambiental Corantioquia. La felina silvestre fue diagnosticada con baja condición corporal y letárgica. En los primeros días se observaba que el animal, del que aún se desconoce su especie, tenía buen apetito, pero no excretaba y sufría dificultades para respirar.