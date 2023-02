Sobre Henry Paulison Gómez, representante de la corporación, la fiscal agregó que aunque se le imputaron los mismos delitos que a las dos funcionarias, su pena podría rebajar porque su presunta participación en los hechos no se dieron desde un cargo de administración pública.

Desde el comienzo de la audiencia, la fiscal aclaró que la medida de aseguramiento idónea para los tres procesados es la privativa de la libertad en sus residencia, con el fin de que no tengan facilidades de obstruir la investigación. Esto, porque Gómez sigue fungiendo como representante legal de Colombia Avanza, Agudelo como secretaria de Educación y Gil tiene un cargo en la Secretaría de Inclusión Social.

Como ya se ha informado en este proceso, la presunta participación de las dos funcionarias y el particular está relacionada con dos contratos de 2020. El 4600085185, para atender la modalidad familiar de Buen Comienzo, y el 4600085448 para entregar paquetes alimentarios a población escolar. Ambos fueron suscritos entre la Secretaría de Educación y Colombia Avanza y en los dos se habrían presentado anomalías como una oferta hecha a la medida para el contratista, sobrecostos y hasta duplicidad en el pago que hizo la administración por una misma labor.

El asunto se agrava porque la inclusión de este requisito no se habría publicitado de forma debida, por lo cual no hubo posibilidades de que más oferentes se presentaran. Además, indicó la fiscal, otros requisitos se habrían construido a la medida de Colombia Avanza, lo que implicó bajar las exigencias en experiencia, a lo que se suma que en el informe del Icbf este contratista quedó calificado con un bajo nivel, que lo habilitaba para suscribir contratos de hasta $720 millones, pero se le entregó uno por $17.000 millones que luego se amplió hasta más de $20.0000 millones.

En este punto, la fiscal llamó la atención sobre que la corporación representada por Gómez no tendría la trazabilidad de la contabilidad de la ejecución del contrato, sino que las facturas las habrían generado los subcontratistas . Fueron algunas de esas las que habrían tratado de borrar.

El segundo delito, peculado por apropiación en grado de tentativa, sobre el mismo contrato, tiene que ver con la etapa de ejecución. Según la fiscal, Colombia Avanza no ejecutó el contrato, sino que subcontrató con otras dos entidades, al parecer, que formaban parte de su propio consorcio (la tesis de la Fiscalía es que esta corporación no es una organización sin ánimo de lucro como lo afirmó en el proceso contractual).

Además, entre los elementos más graves está que la secretaria Agudelo habría usado otro contrato con Plaza Mayor para incluir la entrega de los paquetes alimentarios; en este punto, la fiscal indicó que Plaza Mayor no tiene nada qué ver, pero que se utilizó para duplicar una tarea por la que se pagó doble.

De hecho, otras de las presuntas conductas delictivas es que el propio Municipio de Medellín le prestó, sin contraprestación alguna, una bodega al contratista para que ejecutara el contrato. Pero eso no es todo, además de prestarle la bodega, la administración le pagó dinero a la corporación por concepto de labores de habilitación de ese espacio, explicó la fiscal.

Una de las conversaciones se dio a las 9:32 a.m. del 15 de julio de 2021 entre Carlos Mario Henao Cataño, quien tenía la responsabilidad de manejar los inventarios, coordinar eventos y logística en Colombia Avanza, y una mujer identificada como Astrid. Una hora antes había iniciado una inspección por parte de la Policía Judicial a la sede de Colombia Avanza ubicada en la calle 33 con carrera 66B con el fin de efectuar inspección al lugar.

Síntesis de la comunicación:

Astrid: ¿Ya sabe las buenas nuevas?

Mario: ¿Lo de la 33?

Astrid: Sí, ¿y lo que estamos haciendo aquí?

Mario: No.

Astrid: Aquí estamos sacando todo, absolutamente todo de todas las áreas que tienen que ver con otras empresas pero las hijueputas cámaras están prendidas.

Mario: Eso no hay problema, eso se puede apagar. Simón sabe.

Astrid: Necesito que borres ahorita los pedazos donde estamos sacando las cosas.

Mario: Eso no se puede borrar porque habría que borrar todo.

Astrid: Pero desde que llegamos estamos sacando cosas, entonces borre todo el día. ¿Simón nos puede pasar, él sabe?

Mario: No, él no sabe. No es todo el día, es que se tiene que borrar todo. Todo.

Astrid: ¿Entonces le digo a Simón que las apague, que él sabe?