En la mañana de este lunes comenzó el primero de cinco foros que tendrán lugar en el Concejo de Medellín durante esta semana, con el fin de que distintos sectores pongan sobre la mesa sus posturas y conceptos alrededor del proyecto de acuerdo 065, con el que se busca la venta de las acciones que EPM tiene en UNE e Inversiones Telco y que tiene divididas las opiniones entre los corporados.

En el primer espacio participaron representantes de la academia. La Universidad de Medellín, la Uniminuto, el Censa, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la Institución Universitaria Pascual Bravo. Sin embargo, otras invitadas que no pudieron o no quisieron participar son las universidades de Antioquia, Eafit, CES y Pontificia Bolivariana, según explicó la concejala Aura Marleny Arcila, coordinadora de ponentes del proyecto.

Antes de dar voz a las instituciones universitarias, el gerente de EPM, Jorge Carrillo, reiteró lo dicho por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el pasado viernes primero de octubre durante la instalación del tercer periodo de sesiones ordinarias: los recursos obtenidos de la venta serán destinados 100% al desarrollo del plan de inversiones de la compañía, con especial énfasis en las obras de Hidroituango.

El gerente resaltó la importancia de vender las acciones, bajo el argumento de que las telecomunicaciones no son un frente en el que EPM tenga control y tampoco en las decisiones en UNE, por lo cual es más importante seguir fortaleciendo los proyectos de agua, energía y gas.

Aunque Quintero defendió la venta el viernes, diciendo que la venta, antes de 2024, es la mejor salida para no tener pérdidas, y pidió a los concejales votar el proyecto basados en aspectos técnicos y no políticos, varios corporados han manifestado que la falta de confianza en la administración y la imposibilidad de conocer con antelación el valor de la venta, hacen que no sea sencillo votar de forma positiva.