Giovanny Ayala, cantante y compositor de música popular, denunció que fue atracado a mano armada en Medellín. El artista aterrizó en el aeropuerto Olaya Herrera e, instantes después, fue abordado por cuatro tipos que lo despojaron de sus pertenencias.

“Abordé un taxi y a los cinco minutos de estar en él me abordan dos motos con cuatro tipos. Me pusieron el fierro en el vidrio y me dicen ‘se bajó de ahí’. Abrieron la puerta y me robaron mi cadena, que era especial para mí, la manilla de oro, la maleta que estaba llena de ropa nueva y las gafas. Afortunadamente estoy bien”, reseñó Ayala en sus redes sociales.

Lea más: Robos a mano armada y balaceras siembran nuevos temores en la 13

El intérprete de “Se la robé y me la robaron” señaló que los hechos se registraron hacia las 12:30 de la tarde del pasado 4 de agosto.

Ayala relató que varias personas se ofrecieron a prestarle el carro para el traslado al hotel y que, para no incomodar, optó por el transporte público.

Entérese: En video | Comunidad desnudó a dos presuntos ladrones y los obligó a caminar por las calles de Manrique

“Afortunadamente, estoy bien, pues que no me pegó un tiro en la cabeza o en la cara porque Dios es muy grande conmigo. Esto se los comento porque este país está vuelto mierda con tanta inseguridad. No pensé que me fuera pasar. Cuídense mucho”, concluyó el artista.

El cantante también le pidió a sus seguidores que fueran precavidos ante lo que él percibe como un incremento de la inseguridad. Añadió que está cansado de los atracadores y que tiene deseos de irse del país por un tiempo.

“Definitivamente, tengan mucho cuidado, no solamente están robando, sino matando, este país se convirtió en una mano de ratas”, reseñó el artista.

Desde la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá indicaron que, por medio de la revisión de cámaras de seguridad y trabajo en campo, tratan de identificar a los responsables de este atraco.

Ayala cerró su gira por Antioquia este domingo con su presentación en Rionegro (Oriente de Antioquia).