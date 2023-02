¿Se imagina que el aire que respira pueda transformarse en una bolsa biodegradable o en una baldosa? ¿Y además de ello, en medio de esa transformación se recojan los contaminantes y se libere un aire más puro?

Quizás la respuesta sea que no, que no es posible, que no se lo ha imaginado. Pero resulta que sí sucede y está ocurriendo justo en este momento en Girardota, norte del Valle del Aburrá. Allí con un desarrollo propio de la empresa Ecolair, funciona una planta de tratamiento del aire que reduce la carga de contaminantes y genera otros desarrollos amigables con el medio ambiente.

La historia es esta. Al comenzar el mandato de Diego Agudelo, en 2020, Girardota aparecía en el contexto del Valle del Aburrá como una de las localidades con la más pésima calidad del aire. Y para el alcalde había una explicación: la estación del Siata que la mide estaba ubicada en el punto donde confluye gran parte de la industria asentada en el territorio y que arroja material particulado en gran cantidad. Entonces comenzó una discusión con el Área Metropolitana que, después de ires y venires, concluyó con el traslado de la estación de monitoreo a otro punto.

Pero el tema no paró ahí. A la Alcaldía de Girardota llegó Ecolair con la propuesta de la planta de tratamiento del aire. Cuando Mariana Pérez Palacio, directora de Proyectos de la compañía, le contó al alcalde Diego Agudelo las bondades de atrapar el aire, sacarle los contaminantes y devolver un aire más limpio para los girardotanos, el mandatario ni parpadeó. Sabía que tenía allí una oportunidad y lo sabía porque su formación de ingeniero químico le daba la claridad para entender lo que le estaban ofreciendo.

“Nosotros les creímos porque tenían argumentos técnicos, patentes, y vieron en esa discusión que teníamos con el Área Metropolitana la posibilidad de demostrar su trabajo. Nos dijeron que ellos solo necesitaban un sitio para instalar la planta, ojalá el lugar con más carga contaminante en el aire de la localidad, y era justo el mismo donde estaba la estación del Siata”, recuerda el alcalde Agudelo.