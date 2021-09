Lo que sigue en el caso

Frente a la decisión tomada ayer por la Corte, la Fiscalía tiene la opción de solicitar una apelación. No obstante, fuentes judiciales indicaron que sería improbable que tumben la libertad en segunda instancia, porque la mayoría de los magistrados de la Sala conceptuaron que no hubo maniobras dilatorias de la defensa.

Una vez se resuelva este recurso, el tribunal convocará a la audiencia pública.

El gobernador señaló que por tratarse de un caso de vencimiento de términos, la norma impide que se decrete una nueva captura y, en consecuencia, continuará sus alegatos en libertad.

“Esa es la majestad de la Ley y nuestra Constitución, estoy seguro de que no se producirá una nueva privación de la libertad”, acotó, y añadió que “voy a dedicar el 100% de mi energía a las labores de gobierno, y el equipo de abogados se concentrará en demostrar la inocencia de nuestros actos”.

En un comunicado público, Gaviria agregó anoche que confía en la justicia y en la labor de la Corte Suprema.

Tras el fallo, le corresponde a la cárcel de Itagüí (que vigila la detención domiciliaria del procesado) emitir la correspondiente boleta de libertad.

Gaviria contó que lo primero que hará al regresar a su despacho en La Alpujarra será reunirse con Suárez, para que le cuente todos los pormenores del cargo durante su ausencia. Luego se reunirá con el gabinete.

“Por esta situación, yo me he mantenido aparte, aunque sí me he enterado de lo que pasa porque veo los medios de comunicación. El equipo de gobierno ha venido cumpliendo el Plan de Desarrollo con lujo de detalles, a ellos les daré el agradecimiento por su labor y el compromiso de seguir avanzando en esa dirección”, manifestó.

En cuanto a las peticiones de algunos políticos de oposición, que le piden no regresar al cargo mientras no esté solucionado su conflicto jurídico, Gaviria afirmó: “Esta situación es una verdadera pesadilla y le enseña a uno mucho, pero no quiero desgastarme en esos comentarios. Estoy concentrado en darle toda mi energía al gobierno de Antioquia”.