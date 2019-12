Gobernador exige al Registrador que convoque a consulta popular en el Oriente para el 15

Por segunda vez en diez días, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, le pidió al Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vacha, que reverse su decisión de suspender la consulta popular en el Oriente para la creación del área metropolitana para esa subregión.

A raíz de que el pasado 02 de diciembre el Registrador decidió no realizar este mecanismo de participación ciudadana por falta de presupuesto, el mandatario antioqueño ha mostrado su inconformismo en diversas declaraciones.

Esta noche de domingo, Pérez conminó al funcionario a reversar la suspensión y disponer los recursos para que la consulta se lleve a cabo el 15 de diciembre, como había sido programada por la misma Registraduría.

El Gobernador afirmó que si Galindo Vacha no convoca a la consulta estaría violando la Constitución, pues el único en el país que puede suspender este mecanismo de participación popular es el presidente de la República, según causales establecidas en el artículo 40 de la Ley 1757 de 2015.

“Como él ya dictó la fecha del 15 de diciembre, el Registrador no tiene ninguna competencia por ley para cambiar esa fecha, esa competencia solo la tiene el presidente. El Registrador, si mueve la fecha, estaría violando la ley. Y la ley dice que él debe convocar a esas elecciones en máximo cinco meses, y si mueve la fecha también violaría artículos de la ley”, comentó el mandatario antioqueño.

Pérez señaló que no es válido el argumento del funcionario nacional de decir que no tiene recursos para convocar a la consulta, pues su dependencia debe proveer los dineros para la realización de la jornada, y de no hacerlo estaría violando la Constitución.

“Este es un país donde siempre hay que estar luchando contra lo evidente. Siempre hay inseguridad jurídica”, dijo.

Indicó que hacer una consulta popular para tomar una definición sobre el área metropolitana de Oriente es importante.

“El señor Registrador estaría en un problema jurídico y a la vez se pierde una gran oportunidad de hacer una asociación de municipios en área metropolitana. Si algo se necesita en Oriente cercano es una entidad capaz de coordinar y planear, pues allá hay confusión con el transporte, la educación, la movilidad y se necesitan organismos superiores que resuelvan estas dificultades”, dijo el Gobernador.

Mencionó el caso ocurrido hace unos meses, cuando varios municipios protestaron por las restricciones impuestas por la alcaldía de Rionegro a que vehículos de servicio público de dichas localidades transitaran por allí.

“Este asunto se habría resuelto muy fácil si el área metropolitana existiera y coordinara todo lo que tiene que ver con transporte público y la movilidad”, subrayó.

La siguiente es la carta completa de Luis Pérez enviada esta noche.

“Respetado Señor Registrador:

Le solicito la revocatoria directa por al menos tres razones que muestran que usted y la Registraduría están violando la ley.

Uno. En virtud de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, solicito la revocatoria directa de manera urgente por la vulneración flagrante del artículo 8 de la Ley 1625 de 2013 donde establece claramente en sus literales c y d que la Registraduría Nacional del Estado Civil proveerá los medios necesarios para la organización de la consulta popular.

Dos. No está dentro de sus competencias suspender la convocatoria para una consulta popular, extralimitándose en sus funciones, toda vez que el único que puede suspender este mecanismo de participación ciudadana es el presidente de la República y solamente por las causas descritas en el artículo 40 de la Ley 1757 de 2015.

Tres. Por ley, la consulta debe realizarse dentro de 3 a 5 meses después de publicada la convocatoria en la página web de la Registraduría. Está usted y la Registraduría violando la Constitución y la ley al no cumplir con el mandato legal de realizar la consulta dentro de los 3 a 5 meses siguientes.

Con el fin de que usted no infrinja la Constitución y la Ley, le solicito revocar urgente la resolución 20287 del 02 de diciembre de 2019”.