En la creación de los dos periódicos, además de las emisoras radiales Reso Estéreo y Centro Día Estéreo, participaron 40 personas en proceso de rehabilitación. Estas personas hacen parte del Sistema de Atención al Habitante de Calle de la Alcaldía de Medellín, donde reciben ayuda y acompañamiento psicológico.

El objetivo principal de los medios es persuadir a quienes no han comenzado su proceso de resocialización. Juan Diego Arcila, un usuario de la resocialización, explicó que el Reso Times ya tiene dos ediciones publicadas. “Queremos hacer saber que nosotros no somos malos, es un estigma nos ha hecho daño. Nuestros pasados no han sido fáciles, pero creo que esto es un gran avance para nosotros y para el municipio”.