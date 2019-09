A espera de un fallo para resolver hacinamiento carcelario en Medellín

JUAN DAVID POSADA

Doctor en Derecho y docente U. de A.

“Lo primero es el foco. La sociedad no puede seguir creyendo que la prisión es la que va a solucionar todos los problemas sociales, por tanto la salida no es construir más penitenciarias. La norma se modifica para generar penas más altas o exclusión de beneficios. La estrategia debe encaminarse a limpiar ese populismo punitivo, capacitar a los jueces para que entiendan que beneficios no son dádivas sino derechos, e instar al Uspec a acelerar las refacciones en las prisiones”.