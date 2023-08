Hasta ahora, todavía no hay una explicación acerca de lo que pudo haber ocasionado el deceso de la señora Martínez, de 65 años, pues al momento de que la encontraron, este lunes festivo, ya el cuerpo estaba en estado de descomposición avanzado, lo cual hace más difícil determinar si habría sufrido algún tipo de heridas. Tampoco es claro si habría sido inducida a consumir sustancias que le alteraran el estado de conciencia.

Sin embargo, no es algo que compagine con los hábitos y costumbres de la señora Martínez. “Ella no hacía parte de ningún grupo de caminantes; es más, no tenía este ejercicio como un hábito”, contó la amiga de la familia Cindy Cardona, quien estuvo activa en las labores de búsqueda desde que ella desapareció.

Ese martes en que la vio por última vez su esposo, según les relató a las autoridades en el momento en que esta se perdió, él salió a trabajar a las 5:30 a.m. y la dejó en la casa aún vestida de pijama. Pero más tarde esta se vistió para dirigirse a un establecimiento comercial que atiende la familia y le entregó las llaves de la residencia a una cuñada. Después de eso salió con rumbo desconocido.

“No dijo nada, ni se llevó ninguna pertenencia, ni el celular, ni la cédula. Además, no le pudimos hacer seguimiento al recorrido inicial porque las cámaras de seguridad como que no tienen alcance”, relató la señora Cardona.