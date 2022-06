El Gobierno Nacional defendió ese mismo día que por lo menos durante este puente festivo de elecciones no sería elegida una alcaldesa encargada de Medellín entre la terna presentada por el movimiento Independientes porque la decisión del Tribunal no quedaba en firme hasta que se resolviera una solicitud que presentó el mismo Quintero y quedara ejecutoriada (en firme) la notificación.

¿Y la notificación? Según la posición jurídica del Gobierno Nacional, el artículo 8 del Decreto 806 de 2020, expedido en el marco del estado de emergencia por la pandemia, define que la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurran dos días hábiles siguientes al envío del mensaje.

El auto fue enviado a las partes el mismo viernes, por lo que los días hábiles correrían entre martes y miércoles, día en el que finalmente la decisión quedará en firme.

“Hay una cantidad de elementos jurídicos que le permiten a Juan Camilo Restrepo seguir en el cargo como alcalde encargado, lo que no podía pasar era dejar a una ciudad sin alcalde a 48 horas de unas elecciones”, dijo el funcionario.

Restrepo cargó de nuevo contra Quintero, a quien responsabilizó de la inestabilidad administrativa que vive Medellín: “¿Por qué estamos así? Porque un señor se dedicó a presuntamente participar en política, lo suspendieron y por eso Medellín está así, no por el presidente Duque ni por Juan Camilo Restrepo”.

Dijo que no estaría instalando las sesiones ordinarias del Concejo, previstas para este miércoles, porque “mañana (miércoles) ya debe haber nueva alcaldesa y segundo, porque no he recibido invitación. Hay una discusión sobre la necesidad de que las instale el alcalde, no sería obligatorio para unas ordinarias que no sean el primer año de gobierno”.

Restrepo anticipó que esta misma semana regresará como alto comisionado para la paz y como consejero de seguridad nacional encargado.