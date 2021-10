Hernán Muñoz, quien dejó la dirección del sistema informativo del canal, dice que el objetivo de Telemedellín estaba basado en la imagen positiva del alcalde Quintero.

El polémico despido de Hernán Muñoz, quien se venía desempeñando como director del sistema informativo de Telemedellín, develó la que sería una política sistemática de instrucciones de parte de la Alcaldía de Daniel Quintero respecto a lo que el canal puede y no puede publicar. Este lunes 4 de octubre, a las 4:00 de la tarde, Muñoz recibió una llamada de la empresa temporal con la que había firmado un contrato por hora labor para prestar sus servicios en Telemedellín, en la que le informaron que debían hablar un tema en privado. Poco después, una de las funcionarias llegó a su oficina y le notificó que antes de la última emisión del noticiero debía dejar su cargo. Él empacó sus cosas y se despidió de algunos integrantes de la sala de redacción. Casi tres horas después, salió con sus pertenencias y dos cargas contrapuestas. Por un lado, el orgullo de haber sido director del noticiero y el sistema informativo del canal público de la ciudad; por el otro, un peso político que no consideró justo sobrellevar porque no pertenece a ningún partido y está en desacuerdo con darle este tinte a su quehacer periodístico. Muñoz cuenta que dejó el lugar con una enorme tristeza, no solo por su despido, sino también porque dejaba a la sala de redacción bajo la misma presión y angustia que habían logrado mitigar un poco en los tres meses que duró su dirección. Un despido anunciado Pero su salida no fue del todo una sorpresa para él y se da solo pocas semanas después de que echaran de la gerencia del canal a Johana Jaramillo, para poner en su reemplazo a Deninson Mendoza, un hombre con el que Muñoz tuvo diferencias desde que se conocieron y que no estuvo de acuerdo con la forma cómo se daba línea para tratar las noticias de la ciudad. El viernes 17 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, se hizo una reunión de empalme, con el fin de que se presentaran los principales cargos del equipo, así como los avances y alertas más relevantes en cada frente. Ese día, Jaramillo se percató de que el encuentro fue cambiando y se perdió el foco del balance. Incluso, Mendoza puso algunas tareas. Y, entonces, llegó Muñoz, quien estaba afuera cubriendo una noticia, para lo cual tenía previa autorización. Mendoza no quedó satisfecho con la presencia del director en esa reunión y así se lo dejó saber a Jaramillo. Sin embargo, Muñoz tuvo la palabra para explicar aspectos como el funcionamiento de los consejos de redacción y el tipo de temas que se trataban, entre otros. En medio de la conversación surgió uno de los comentarios más polémicos que ha suscitado esta historia: Jaramillo y Muñoz aseguran que Mendoza, frente a otros miembros del comité de gerencia, dijo que Telemedellín no es el canal de la gente, sino el canal del alcalde, del alcalde Daniel Quintero. Y esto fue contradicho por Muñoz, lo que no caló bien en el nuevo líder. En todo caso, esta reunión culminó sin que se cumpliera el objetivo de empalme para el cual fue citada.

“Sentí impotencia, miedo por mi futuro laboral y una presión interna personal y ética que no sentía que debía estar viviendo. Y con el pasar de los días llegaron peticiones disfrazadas de sugerencias”, recuerda Muñoz, quien agrega que en una reunión que había tenido con Juan José Aux, secretario de Comunicaciones, y con la jefe de prensa de esta dependencia, ya le habían manifestado que aunque respetaban su línea periodística el alcalde Quintero era “protagonista” en la agenda informativa. Entre estas sugerencias estaban temas como que el Centro Democrático no tenía cabida en el canal en ningún aspecto; no igualar a Medellín con Bogotá o Cali en temas como la inseguridad; enfatizar en que en la capital antioqueña están pasando cosas muy buenas por la gestión de Quintero; que Mendoza debería aprobar todos los contenidos de los informes especiales antes de ser publicados; y que se debían publicar solo notas positivas que beneficien la imagen del mandatario y la administración municipal. Pero, antes de que llegara Mendoza ya existían orientaciones directas desde la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía sobre los contenidos que se podían trabajar en el sistema informativo del canal, algo con lo que Jaramillo no estuvo de acuerdo y que considera, entre otras, una de las razones de su despido. “Instrucciones de contenido” Muñoz va más allá al expresar que Telemedellín estaba obligado a cubrir, sin excepción, todas las ruedas de prensa de las distintas dependencias de la Alcaldía y a publicar una nota sobre los temas tratados, con la instrucción de que los periodistas no podían hacer preguntas polémicas o sobre temas negativos o denuncias, pues para eso estaban los reporteros de otros medios de comunicación.

“Cada secretaría y el conglomerado tienen poder sobre lo que se publica y no, si es negativa la noticia no se puede publicar, como las recientes situaciones de Metrosalud o denuncias o algo malo contra el alcalde. Yo a esto me opuse porque nosotros como periodistas no podemos hablar en el lenguaje del alcalde sino de la ciudad”, dice Muñoz. Ejemplo de esta tensión se vivió un día después del Desfile de Silleteros, cuando el exdirector tomó la decisión de dar voz a una silletera que se mostró indignada en redes sociales por la logística del tradicional evento. Aunque tuvo que pedir permiso en las secretarías de Cultura y Comunicaciones, este fue concedido y salió al aire una entrevista de casi cinco minutos en la que la mujer expresaba su sentir. Era la primera vez que se abría una emisión con una denuncia en contra de la administración municipal. En el set también estuvo el secretario de Cultura, quien ofreció disculpas públicas y puso punto final al tema. Todos pensaron que había actuado bajo el deber ser del periodismo, pero esto generó gran molestia por los lados de la Alcaldía. A Johana Jaramillo le llamaron la atención por “su falta de sentido común” al publicar una nota así. A Muñoz le hicieron saber que estos temas no se debían tratar. Esto también se develó en días recientes cuando se conoció la condena contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. A Muñoz le sugirieron que la información fuera tratada en contra del político y no de una forma parcial. No obstante, el director incluyó voces a favor y en contra en las notas al respecto. Aunque Muñoz nunca tuvo ninguna conversación con el alcalde Daniel Quintero o su esposa, la gestora social Diana Osorio, sí sintió la presión otros personajes importantes que marcan agenda y toman decisiones editoriales e informativas en el canal. Desde la llegada de Mendoza, Hernán Muñoz fue retirado de los comités de gerencia, en los que solía participar y el ambiente entre los periodistas se tornó de nuevo tenso.

De hecho, una semana después de la salida de Jaramillo, relatan fuentes cercanas al canal, hubo una visita que causó incomodidad. El nuevo gerente llegó en compañía de Aux, la secretaria Privada del alcalde, María Camila Villamizar, y la exgerente del canal, Mábel López, hoy vicepresidenta de Comunicaciones de EPM. No dijeron a qué fueron, pero el rumor es que esta última está gestionando el reintegro de personal que estuvo en su gerencia y que salió después en el periodo de Jaramillo. ¿Qué dice el gerente? EL COLOMBIANO buscó al gerente del canal, pero no fue posible obtener respuesta. En declaraciones a La W Radio, indicó que hay cambios administrativos y nuevos procesos en el canal y que están en reconstrucción de muchas cosas que venían pasando, especialmente en el sistema informativo, y que estos movimientos se deben a cambios económicos para lograr mayor eficiencia. Aclaró que se traerán nuevas personas y negó que haya dicho que el canal es el canal del alcalde. Mendoza dijo también que no estuvo de acuerdo con la presencia de Muñoz en la reunión de empalme porque no era un cargo que debía estar en un encuentro de ese tipo, pues ya estaba allí el director de programación. Y aclaró que le hizo varias preguntas sobre la forma cómo venía manejando ciertos temas en el canal.