Luis Pérez vuelve a la carga contra EPM con un segundo libro sobre Hidroituango

El segundo libro del gobernador Luis Pérez sobre la contingencia en Hidroituango tardó más de lo planeado. Aunque había sido anunciado para marzo, apenas este lunes lo hizo público y lo presentó detallando sobre lo que allí consignó sobre el proyecto.

En noviembre del año pasado el mandatario lanzó un primer texto sobre el tema, que entonces fue titulado ‘Errores constructivos Hidroituango’, en esta ocasión la nueva publicación lleva por nombre ‘La verdad de Hidroituango- Causas Raíz’.

“Esto es un avance mayor, vamos a observar que lo que tiene el proyecto es unas causas raíz en cadena, no es solo una sino que son muchas”, expresó Pérez.

Entre los motivos que desencadenaron la contingencia, la evacuación de familias del corregimiento de Puerto Valdivia y otras localidades, y el temor por la estabilidad de la presa, el gobernador mencionó varios y dijo que en el libro están explicados con fechas y detalles.

Los retrasos y condescendencia de EPM con contratistas, la construcción de dos túneles sin compuertas, el plan de aceleración del proyecto, una galería de desviación auxiliar que se empezó a hacer sin licencia ambiental, son algunos de esos factores que desarrolla el texto. Sobre ese último punto, Pérez dijo que “fue la semilla del descalabro” de Hidroituango.

Durante la presentación volvió a criticar a EPM, pues afirmó que tras conocer el estudio causa raíz contratado por la misma entidad, fueron “mañosos” y “conchudos” al no querer asumir el error de un túnel que no estaba en el diseño y que la sociedad del proyecto, según el gobernador, les dijo que no lo debían construir.

La publicación se apoya no solo en el análisis hecho por la consultora noruego-chilena Skava Consulting, sino en otro entregado por la Universidad Nacional. El mandatario anotó que el texto está sustentado también en actas y estudios técnicos y jurídicos, por lo que espera que lo “perturben”.

“No he escuchado a nadie en el país que me diga que estoy diciendo mentiras técnicas. Uno habla y las palabras se van, pero cuando queda por escrito en un libro es más responsabilidad”, aseveró.