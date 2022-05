Aún no hay fecha para operación de Hidroituango: no será el 26 de julio como dijo Quintero, pero sí antes del 30 de noviembre El gerente de EPM informó que se dará a conocer el día exacto cuando culmine una auditoría que está en curso. Dijo que la situación del suspendido alcalde no afectará el megaproyecto.

El proyecto, con corte al 30 de abril de este año, reporta un avance del 88,1%. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ