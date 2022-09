Mientras en la tarde de ayer seguían los bloqueos en diversos puntos de la carretera, en una humilde casa del barrio Buenos Aires, en el corregimiento El Doce de Tarazá, era velado el cadáver de Julián, un joven que tuvo un accidente en una motocicleta y que, por causa del bloqueo, no pudo ser asistido a tiempo. Al parecer, se impidió el paso de una ambulancia.

Tenía 16 años, estaba en el grado once en la institución educativa La Inmaculada, del Doce, y combinaba sus estudios académicos con un curso de mecánica automotriz en el Sena de Tarazá. Era el menor de la casa. “Julián era el niño, era algo vanidoso, pero una persona maravillosa, que me deja los mejores recuerdos”, dijo María Carvajal, su madre, una mujer de 35 años, tímida y sumida en el dolor por la muerte de su hijo.

Bloqueo impidió salvarlo

Sobre el accidente en el que perdió la vida, todos los relatos coinciden en que Julián iba en su moto y chocó contra uno de los troncos que fueron atravesados en la vía. Su madre no se atreve a decir si preciso, en ese momento, se obstruyó el paso de una ambulancia para asistirlo.

“Yo no estaba allá, entonces no lo puedo asegurar. Sé que lo llevaron en un carro particular a Valdivia, en el hospital lo atendieron bien, pero allí le dio un paro respiratorio y lo reanimaron. Lo iban a trasladar a Medellín, pero a los diez minutos le dio otro paro y se murió”, contó.

En voz baja, sin comprometerse diciendo nombres, muchas fueron las voces de rechazo ante lo ocurrido con Julián. Incluso, en los mismos sitios de bloqueo. “Él era todavía un niño. Eso no debió pasar porque lo humanitario está por encima de todo”, expresó una joven que asistía a las manifestaciones de ayer.

En la velación no hubo presencia de las autoridades municipales y judiciales, tampoco estaba la Policía: la familia sintió la soledad de su drama. Entre tanto, en los bloqueos de la carretera solo había dudas entre los mineros. Nelson Altamiranda, uno de los líderes, expresó que las protestas no pararían si la Policía y el Ejército continuaban quemando sus pequeñas dragas. “¿Qué hace un joven cuando ve que a su padre le queman la herramienta que les da el sustento? Piensa en irse al monte”, dijo.