Luis Miguel Aguilar estaba esperando en las afueras de un gimnasio a su esposa para entregarle el almuerzo que le había llevado, en la calle 33 con la carrera 66. Mientras ella salía, se puso a ver un video en su teléfono celular y de un momento a otro se desplomó, sintiendo que su cuerpo no respondía. Al abrir sus ojos, sintió que un hombre le quitó de sus manos su teléfono celular. El ataque a Luis Miguel, que se volvió viral en las redes sociales, se registró al mediodía del pasado domingo, cuando un hombre con una gorra, camiseta roja y jeans, le lanzó una roca de unos 20 centímetros de largo con 11 de ancho, la cual lo hizo caer al suelo sin poder espabilar. “Yo fui a llevarle el almuerzo porque estaba descansando y a esa hora no abrieron el gimnasio. Yo la estaba esperando cuando sentí que algo me hizo caer y me dejó sin fuerzas. Solo sentí que me caí y una persona se me acercó y se me llevó el teléfono. Donde el cuerpo me hubiera respondido, me iba detrás de él”, relató este venezolano, de 49 años, quien lleva un año en Medellín y llegó desde el estado de Aragua para vivir con dos sobrinos, quienes ya tienen cinco años en la ciudad.

Cuando su pareja se asomó con la idea de recibir la comida, se encontró con Luis Miguel tendido y la piedra a un costado. Del susto, optó por ir a la Unidad Intermedia de Belén, donde fue atendido con los primeros auxilios, debido a que no cuenta con un sistema de seguridad social. “La atención fue muy limitada. Me limpiaron la herida y me dieron de alta. Me mandaron una tomografía. No me querían recibir porque era venezolano y no tenía seguridad social”, manifestó la víctima de este hecho delictivo.

Después de la limitada evaluación médica, Luis Miguel quedó bajo el cuidado de su sobrina en las mañanas y en las tardes de su compañera sentimental. Las dolencias ocasionadas por este golpe le han quitado el sueño hasta tal punto que el hurto del celular comprado en enero de este año por $400.000 dejó de ser un tema relevante para él. “Han sido días muy duros. He tenido mucho dolor de cabeza, vómito y se me subió la tensión”, expresó este hombre, quien ha trabajado como soldador y actualmente se desempeña como operario en un taller de fibras en el centro de Medellín. Actualmente está incapacitado por este golpe, a la espera de conocer los resultados de la tomografía que le realizaron y la cual tuvo que pagar de manera particular.

Esta fue la roca con la que agredieron a Luis Miguel. El agresor la tomó de los alrededores de este sector. FOTO: EDWIN BUSTAMANTE

Sobre el agresor, poca información se tiene más allá de los videos. Cuando EL COLOMBIANO consultó a la Policía Metropolitana, señalaron que no tenían conocimiento del hecho más allá de las imágenes que se volvieron virales en las redes sociales. Luego de esto, iniciaron en la tarde del pasado miércoles las investigaciones y en la mañana del jueves, agentes de la Sijín fueron al gimnasio para recolectar el material probatorio, principalmente los videos de seguridad. Incluso analizaron la piedra con la que se produjo el golpe y posteriormente la abandonaron en las afueras del lugar.