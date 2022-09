La temporada de lluvias también ha afectado a los escenarios deportivos de la ciudad. De manera preventiva, el Inder tuvo que cerrar cuatro de ellos: las canchas sintéticas San Diego (La Candelaria) y la Unidad Deportiva Barrio Cristóbal (La América), y de las canchas polideportivas Betania (Altavista) y la del Pozo (San Javier). Cristian Sánchez, el director del Inder, comentó que, para solucionar estos problemas, se instaló un mesa de trabajo con otras dependencias como Infraestructura, el Dagrd y Medio Ambiente. “Estamos trabajando. No podemos decir que no tenemos problemas, eso no estaría bien. Pero también hacemos un llamado de autocuidado de la gente en los escenarios y para que reporte los daños”, concluyó Sánchez.