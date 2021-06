Santiago Leyva

Doctor en Gobernanza Pública y profesor de Eafit

ANÁLISIS

La creación del distrito trae mucha incertidumbre

Santiago Leyva

Doctor en Gobernanza Pública y profesor de Eafit

La creación del distrito era innecesaria y va a crear una serie de incertidumbres y de trámites complejos para la ciudad. Se trata de una transformación del municipio a un distrito, lo que implica un reordenamiento territorial. Los distritos deben estar organizados en localidades. La ciudad tendrá que hacerse una serie de preguntas sobre su ordenamiento. La manera en que se hizo este trámite no fue bajo el marco de la Ley 1617 de 2013, que es la que regula estas entidades. Ahí radican algunas de las incertidumbres. En este caso se hizo vía acto legislativo, lo que permitió que no se hiciera con dicha ley. En un parágrafo quedó claro que si la creación de la nueva entidad territorial generaba costos, no los tenía que asumir Medellín. El asunto es que no está claro cómo se va a organizar el municipio, si se va a crear un fondo (como lo estipula la Ley 1617), si se va a dividir en localidades o si se van a nombrar alcaldes locales. Por otro lado, al distrito se le puso el apellido de innovación. Las leyes no contemplan una relación entre innovación y distrito. Para recibir un beneficio por ser de la innovación, habrá que tramitar leyes o reformas, pues la figura no existe. No es muy claro que en el Senado se surta con éxito una ley que vaya en ese sentido. Tampoco es claro qué significa ser un distrito de la innovación ni qué impactos trae; termina siendo una chapa, un remoquete. En términos prácticos, da igual el apellido que se le ponga. Que se llame distrito de la salsa y la rumba, por ejemplo, no cambiaría nada. Los defensores del proyecto dicen que con posterioridad se tramitará una ley que permita beneficios para los distritos de la innovación. Hoy no hay una sola propuesta y no creo que el Congreso vaya a aprobar algo en ese sentido. La parte fácil era rebautizar a Medellín. Lo difícil es lo que eso implicará. Puede que haya beneficios a futuro, sí, pero hoy no son claros.