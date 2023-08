“Hay que recuperar esta chatarra y venderla antes de que otros se la lleven”, comentó a modo de explicación no pedida un hombre de camisa blanca, casi prístina, que sobresalía en medio palos carbonizados . Otro de sus compañeros solo atinaba a decir, aún incrédulo: “Negrito, todo se quemó... ¡Todo, hermano!”.

Según Mariela Manco Vidales, su oración matutina no duró ni tres palabras, pues cerca de las 4:30 a.m. sintió cómo un chispazo, tal vez de energía, y terminó cayendo cerca de la casa de sus ancianos padres.

A don Gildardo se le quiebra la voz al recordar que entre todo lo que perdió se hallaba una gran cantidad de bombas decorativas que pensaba vender en Navidad para tener una plata extra, un plante tasado en $3 millones. “También tenía unas bicicletas antiguas porque desde pequeño quise tenerlas así de bonitas, pero vea se me quemaron las dos”, comentó entre sollozos mientras una vecina lo animaba diciéndole que “Dios le va a multiplicar todo lo material”.

“Si quiere llorar, llore tranquilo, no se quede con ese taco en la garganta”, le sugirió de forma dulce una mujer a un fornido hombre impactado tras haberlo perdido todo.

“Pero venga, mi señora. ¿Esa camisa si le sirve? Yo creo que es de hombre”, inquirió una vecina. “Ah, señora, eso ya no importa”, comentó una damnificada.

Entre el fuego que arrasó ayer el asentamiento de San Francisco también quedaron calcinados varios negocios. Aparte de la chatarrería, se cuentan un taller de confección con parte de una producción textil, una panadería y un taller de soldadura que quedaron reducidos a cenizas. Sus dueños, deambulaban desconsolados rescatando las pocas herramientas que pudieron salvar.

A estos se sumó la pesebrera y los galpones de don Eugenio Vélez, donde habitaban caballos, lechones, minipigs, gansos, gallinas, patos, piscos y perros. El olor a carne quemada daba cuenta del terror que tuvieron que vivir los animales.

“Nucita, el caballo, se me aporreó bregando a salirse, pero él es muy berraquito porque le abrió la puerta del corral a la yegua y al muleto y así se salvaron. Pero vea, se me murieron tres lechonas que estaba engordando para diciembre, una gansa, tres piscos y dos patos. Y Tata, la marrana grande, se me quemó por encima pero quedó viva. Toca ver si empieza a comer, porque sino habrá que sacrificarla”, se lamentó don Eugenio señalando a la otrora arisca cerda, que tras la emergencia se hallaba echada al fondo de la pesebrera gruñendo de vez en vez quejándose de sus heridas.