“Se debe considerar que se trata de seleccionar a una persona natural o jurídica que tendrá en sus manos la función pública de ejercer control y vigilancia sobre la ejecución de una importante obra, entonces ¿en manos de quién se está delegando dicha labor?”, cuestionó el oferente denunciante, señalando a Indeportes de faltar a la ética y perdonarle errores al ganador.

En diálogo con EL COLOMBIANO, el gerente de Indeportes, Héctor Fabián Betancur, se refirió a la controversia. En defensa de la entidad a su cargo, el funcionario señaló que el documento irregular fue subsanado y rechazó haber incurrido en irregularidades.

¿Cuando en Indeportes se enteraron de esa inconsistencia en el certificado qué acciones tomaron?

“En el proceso de evaluación de las propuestas se designa un comité evaluador y allí se observó que un certificado que hablaba de una experiencia venía del municipio de Remedios, pero en uno de sus renglones aparecía como municipio contratante San Pedro de los Milagros. Eso le llamó la atención al equipo evaluador, que publicó que había una inexactitud en la información.

Luego la empresa que estaba concursando nos remitó un certificado actualizado de ese contrato del municipio de Remedios, con el mismo valor, y firmado por la secretaria de Planeación el 6 de octubre de 2022. Además, en el Secop (Sistema Electrónico para la Contratación Pública), que es la plataforma oficial donde aparece el historial de contratación, también está el contrato. A todas luces esa inexactitud que se presenta de manera inicial en un documento, la empresa interesada en concursar nos da la claridad y el mismo municipio nos certifica el contrato. En aras de eso, para el equipo evaluador es claro y contundente que esa inexactitud queda subsanada para efectos de permitirle la validez a ese certificado”.

Al verse el certificado, claramente se ve que es un documento adulterado. ¿Por qué cuando llega ese documento no se descalifica al concursante? ¿No les pareció muy grave?

“Entrar a determinar que hay una mala fe no hace parte de la evaluación. Nosotros no podemos decir que hay un documento adulterado. En términos generales no tenemos el rol de determinar cuando un documento es adulterado. Pero lo más importante es que la empresa hizo el contrato y el certificado fue avalado por Planeación Municipal y el Secop.

Tal vez podría pensarse que la lógica detrás de un escenario en el que se adultere algo sería el de acreditar algo que no se hizo, pero en este caso no tiene sentido pensar en adulterar algo cuando de entrada se cumple con el requisito. En todo caso, un equipo evaluador no puede establecer juicios sobre la adulteración o no de un documento. Un equipo evaluador solo puede decir ‘este documento tiene una inexactitud’ y hasta ahí puede llegar”.