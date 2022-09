Según quedó registrado en un informe técnico de once páginas realizado por expertos del Dagrd el pasado 9 de septiembre, fueron varias las señales que llevaron a las autoridades a ordenar la evacuación inmediata y a calificar con el nivel más alto de riesgo la situación.

A la espera de soluciones

De acuerdo con el cronograma revelado por la Alcaldía, luego de la evacuación de los habitantes de Interclub el paso siguiente será la culminación de un estudio patológico que estará en cabeza de la Universidad de los Andes.

Con base en los resultados de ese documento, el Dagrd determinará si es necesario demoler el edificio o nuevamente recomendar su reforzamiento, tal cómo había ocurrido entre 2014 y 2013.

En caso de que se ordene la demolición, los plazos apuntan a que en unos 20 días adicionales podría estarse efectuando una implosión, cuyo costo la Alcaldía calcula superior a los $5.000 millones. No obstante, este último escenario aún no es claro, de acuerdo a lo expresado la semana pasada por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien aseguró que el Distrito no contaba con esos fondos y adelantaba conversaciones con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) para poder cubrirlos.

Entre tanto, para vecinos como Rueda, la única esperanza es que tras culminar esta última evacuación por fin pueda regresar a su casa sin el miedo de que una tragedia que ha estado latente desde hace más de ocho años termine haciéndose realidad.