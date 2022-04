El ingeniero forestal, Andrés Camilo Peláez Yepes, quien estaba trabajando en obras vinculadas con Hidroituango, desapareció entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, cuando se le vio circular por las calles del parque principal de San Andrés de Cuerquia, Norte antioqueño.

La alcaldesa de este municipio, Ana Carolina Carvajal, señaló: “Un subintendente de la estación de Policía lo vio transitar por el parque del municipio a eso de las 3:00 de la mañana del lunes. Con las cámaras se ve pasar solo y el policía también refiere que lo vio pasar solo”.

La novia de Andrés Camilo, Nataly Caro, relató que la última vez que habló con él fue a las 9:50 de la noche del domingo, luego de un audio que le envió a través de Whatsapp, donde le manifestaba que se encontraba bien y que estaba departiendo en el parque principal.

“Según las cámaras del hotel él salió a las 9:00 de la noche y no volvió a entrar. Nos han dicho que lo vieron con tres personas, que dos de ellas se fueron y quedó solo con otra persona, que han estado buscando contactarse con la persona con la que él quedó, pero no, hasta el momento no nos han dicho nada más”, expresó la pareja de este joven desaparecido.