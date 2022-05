“Nunca ha sido una persona de excesos: muy amigo de la alimentación sana, el ejercicio, rezanderito. Él dice que todo eso lo ha llevado a lograr esa edad. Pero lo que más menciona es que vive con la mente ocupada”, agregó su nieta, quien detalló que, a esta altura, Chiquito no deja de fijarse metas.

Allí se graduó como Master of Science and Tecnology del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Victoria University de Manchester. Ante la misma universidad presentó en septiembre de 2020, a sus 104, su tesis para aspirar al título de Doctor.

Su vida, pese a que todavía no concluye a la pandemia, ha vuelto a la normalidad: sale, atiende eventos y se ve con las personas que quiere. “Nosotros éramos los que nos asustábamos mucho por el tema de su salud”.

Y piensa, no deja de pensar. Así lo relató Chiquito en el libro que conmemoró los 60 años de EPM, en 2015.

“Yo no dejo de pensar, incluso sigo pensando hasta dormido. En sueños resuelvo problemas de geometría, y los resuelvo bien. Hace poco estaba escribiendo un artículo de matemáticas. Esa noche, antes de cerrar los ojos, repasé mentalmente lo que había escrito y luego me dormí. Al día siguiente me levanté y le avisé a mi hija en Noruega que suspendiera la traducción que estaba haciendo del artículo”.

‘¿Por qué, papá?’, se extrañó ella.

“Porque los dos primeros párrafos están equivocados, le dije. Anoche lo soñé y lo verifiqué. ¿Si ve? Hasta dormido sigo pensando”.