Este medio también se enteró de que no se pudo aplicar la infracción por la invasión, porque no se hizo el registro en el momento. Es decir, a pesar de que fue capturado en video, en el momento no había un agente de tránsito en el lugar que registrara el hecho.

La infracción cometida por el conductor generó el rechazo de la ciudadanía. Incluso, la Alcaldía de Medellín anunció que ejercería medidas jurídicas contra la empresa de transporte. “Procederemos jurídicamente contra esta empresa transportadora por infringir el código de tránsito y por los daños materiales a la infraestructura de la ciudad”, dijo en su momento Esteban Restrepo, el secretario de Gobierno de Medellín.