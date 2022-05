Incluso, esa fue la respuesta que entregó cuando se le cuestionó por qué no se le avisó a la familia del exconcejal Vegachí cuando ellos preguntaron hacia dónde se lo habían llevado, por qué lo trasladaron a Barrrancabermeja y no a ese municipio o por qué no lo llevaron ellos directamente al Hospital General Regional del Magdalena Medio y se lo entregaron a los bomberos, y por qué, en un principio, dijeron que era uno de los cinco muertos del Clan del Golfo en este operativo.

“La inspección de la Policía está para investigar y esclarecer todo lo ocurrido”, repetía una y otra vez ante cada cuestionamiento sobre el proceder de los comandos jungla de la Policía Antinarcóticos que participó en este operativo, que dejó seis personas capturadas.

Sin embargo, luego de las respuestas evasivas del general Castrillón, se conoció que el traslado a Barrancabermeja se hizo como parte de los protocolos porque el operativo partió desde esa ciudad petrolera y los bomberos lo llevaron al Hospital como un procedimiento normal en estos casos.