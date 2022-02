La reunión en la que se anunció la fecha oficial para el encendido de la primera de ocho turbinas de Hidroituango, no solo generó esperanza por la inminente superación de la contingencia en la represa, sino suspicacias políticas por la ausencia de dos funcionarios ilustres: el presidente de la República, Iván Duque, y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

Al evento, realizado el pasado miércoles 2 de febrero en la central hidroeléctrica, fueron invitados medios de comunicación del orden local y nacional, directivos de EPM y delegados de la Alcaldía, entre otros.

“A mí no me invitó nadie (...), yo no quiero involucrarme en cosas que me parecen accesorias, como si el día de inauguración lo van hacer con bombas. Aquí lo importante es que se ponga en funcionamiento para que se elimine el riesgo de las comunidades aguas abajo, para que se le pague a los socios y se produzca la energía que necesita Colombia”, afirmó el gobernador Aníbal Gaviria, citado por Caracol Radio.

Hay que recordar que el departamento, a través del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, Idea, y la Gobernación, es el mayor accionista de Hidroituango, situación que le añade extrañeza a la ausencia del mandatario regional durante la celebración de un nuevo hito.

En el trasfondo de este hecho laten las divergencias que ha tenido con Daniel Quintero, alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, sobre el manejo que este último le dio a la crisis generada por el fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría, que finalmente se subsanó con el pago de las aseguradoras.