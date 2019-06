Hoy comienzan jornadas de definición de situación militar en Medellín

Durante tres días, del 19 al 21 de junio, el Ejército Nacional realizará jornadas desde las 8 a.m. para definir la situación militar de los hombres que aún no cuentan con su libreta, son mayores de 24 años y/o tienen alguna exención de ley o inhabilidad. Esta convocatoria no aplica para jóvenes que ya se encuentran en estado de remisos.

Las jornadas se realizarán en el Coliseo Carlos Mauro Hoyos de Medellín, cerca al aeropuerto Olaya Herrera. EL COLOMBIANO recibió las dudas más importantes que tienen los usuarios respecto a este tipo de jornadas y buscó respuestas en la Cuarta Brigada del Ejército.