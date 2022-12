El acto tuvo lugar el pasado 29 de noviembre en la Institución Educativa Santa Rosa de Lima (barrio La Floresta), donde cursó sus estudios y los pudo culminar de manera exitosa pese a la gravedad del accidente y a que por varios días no asistió a clases por estar en el hospital.

En el seguimiento que EL COLOMBIANO le ha hecho este caso no solo nos enteramos de que Juan Gabriel (Gabo como lo llaman sus amigos) se graduó sino que obtuvimos algunas fotos y videos de ese momento. En los mismos se le ve andando solo y apoyado en un caminador. Hay aplausos de compañeros y profesores y un auditorio emotivo con su ingreso a la tarima, pues allí conocían el drama que sufrió y el grave peligro que corrió su vida por el accidente.

“Cuando abrió los ojos, el papá y yo estábamos ahí y él le preguntó a la enfermera que si él era el papá y yo la mamá, y eso fue un buen signo para mí, pero luego empezó a hablar incoherencias”, relató Dora Luz. Su hijo no reconocía a algunas personas y hablaba cosas sin sentido, Y quedaron más dudas que certezas.

Ella, con la angustia a cuestas por la gravedad de la salud de su hijo, expresó que tenía fe en que este hecho se iba a cumplir a pesar de la incertidumbre que dejaban los partes médicos. Estos indicaban que debido a los golpes que él recibió en la cabeza y a que duró varios días inconsciente, Juan Gabriel podía quedar con secuelas a nivel neurológico. El ocho de noviembre, ante la urgencia de operarle una pierna cuyos huesos quedaron partidos y con astillas, los médicos tuvieron que despertarlo para poder hacerle la intervención. Los neurocirujanos no aseguraban nada acerca de cómo iba a reaccionar.

“En este tema hay muchas dificultades, porque él todavía no recuerda muchas cosas, si bien reconoce a las personas, no recuerda el accidente, a veces hace cosas y luego se le olvidan. En los grados estuvo feliz, pero ya lo olvidó”.

Expresó que para ella fue inolvidable, pues temía que este anhelo de su hijo se viera frustrado por el accidente, al cual tampoco se refirió porque ahora tiene sus energías concentradas en la recuperación, que puede ser tardía y que no pinta tan fácil como se supondría tras haber salido de la clínica y estar ya en su casa, en el barrio Robledo.

Por esta situación ella siente que su hijo requiere ayuda profesional con urgencia, un proceso que se ha complicado debido a que apenas este fin de semana le autorizaron las citas con neurocirujano y siquiatra, pero la asignación de las mismas no se ha logrado para iniciar el tratamiento.

“Mi hijo aún no está apto para empezar la universidad, porque no se expresa bien, no reconoce bien a todas las personas y los tratamientos para su recuperación están muy demorados”, advirtió Dora.

Esto significa que su proceso educativo, su intención de estudiar en la universidad, por ahora quedará aplazado dada la incertidumbre sobre su salud y recuperación plenas.

Pero no es la primera vez que hechos importantes en la vida de Juan Gabriel se aplazan. Dora recordó que al nacer, a él debieron separarlo de ella porque llegó al mundo con problemas respiratorios y lo trasladaron a otra clínica.

Ella, por su parte, tuvo un parto complicado y tuvieron que dejarla hospitalizada cinco días. Al salir, lo primero que hizo fue irse a la clínica infantil del Concejo, donde estaba su bebé, para poder cargarlo y abrazarlo como no había podido hacerlo el día de su nacimiento (1° de marzo de 2004).

“En ese momento, cuando nació, solo le alcancé a ver una piernita antes de que se lo llevaran. Fue la imagen que se me quedó”.

Dora no sabe si fue la misma pierna que 18 años después iba a recibir la carga de los 221 kilos que pesa una moto Z 1.000 y que tiene en vilo la integridad de su hijo. Tampoco se lo pregunta. Solo espera que su “guerrero” supere el difícil momento y puedan seguir felices su aventura por la vida, como era antes de la noche de disfraces, porque la vida es de verdad, sin máscaras ni atuendos falsos, aunque esté llena de dificultades n