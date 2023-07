Desde el 3 de julio, la familia de un joven que vive en Rionegro comenzó una incesante búsqueda, pues desde el pasado fin de semana no se sabía nada del chico de 21 años de edad.

“El hermano se fue para San Francisco y él se quedó en Rionegro, pero no aparecía. Entonces nos vinimos del pueblo a buscarlo”, añadió la madre del joven.

Con el paso de los días la búsqueda se intensificó. Por eso los allegados pegaron volantes por barrios y hasta arrimaron al hospital para conocer su suerte, pero no habían tenido resultados hasta que el pasado miércoles el joven por fin apareció cerca del Hospital de Rionegro.

El encuentro fue intenso y obviamente estuvo mediado por un “regaño” de la angustiada madre.

El muchacho contó que durante su estancia en Rionegro había conocido a una pareja de ancianos estadounidenses que viven en ese municipio porque ya están jubilados. “Ellos son una pareja sin hijos y con la familia distante que tal vez lo han visto a él como un familiar”, añadió la madre.

El joven explicó que el fin de semana que desapareció fue convidado por los extranjeros a quedarse con ellos en su residencia ubicada en una unidad cerrada cerca del Coliseo de Rionegro. En ese lapso el joven se encargó de varios asuntos, como la realización de diligencias, pues la pareja al parecer no sabe español.

“Los viejitos se encariñaron con él y lo apadrinaron. Según me cuentan, mi hijo es como ‘la mano derecha’ del señor. Ellos decidieron darle estudio en una universidad y comparten con él porque quieren que salga adelante y sea un profesional”, agregó.

Sin embargo, pese al buen trato que ha tenido su hijo por parte de la pareja y que ha compartido con los extranjeros, la madre aún no se devuelve para Sonsón, pues quiere estar segura de que su muchacho queda en buenas manos.

“Una igual es recelosa porque como madre tiene que ver quienes son ellos, para cerciorarse si son buenas personas, porque este mundo está lleno de mucha maldad y los jóvenes son muy confiados”, apuntó.

Aunque el joven ha decidido irse a vivir con la pareja extranjera, la madre mantiene contacto estrecho con él, ya sea por videollamadas o visitas en persona.

Lo único que al joven y a la familia les ha preocupado del asunto es que —como siempre y ante la alegría ajena— no faltan los maledicentes en redes sociales que acusan al joven de estar aprovechándose da la pareja. Pero, sabia, como todas las madres, la señora le dice a su hijo que no le preste atención a comentarios de envidiosos y malquerientes

“Mientras que no sea la vida que usted está llevando, usted no le preste atención a comentarios. Eso la gente lo hacen más por bullyng”, apuntó la mujer.