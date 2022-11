“Son hechos aislados, que no deben suceder, pero nos suceden. La respuesta es que no se está perdiendo la Cultura Metro, es algo superior a estos temas de cultura ciudadana”, señaló el funcionario.

Pero esta situación no solo se presenta en situaciones de emergencia. Se han captado imágenes de usuarios invadiendo la vía férrea cuando la operación está normal , como ocurrió el pasado 31 de octubre, cuando una persona ingresó a la vía férrea como si estuviera caminando por cualquier andén, situación que llevó al cierre de cinco estaciones. El 12 de junio se vio una situación similar, cuando dos jóvenes cruzaban la vía férrea como si fuera cualquier calle.

“Son situaciones que se han presentado, pero no es un tema generalizado. La vía férrea está ahí, dispuesta para la persona que se quiera bajar, pero no debe pasar”, indicó el funcionario.

Se pasan los torniquetes

La semana anterior también fue captado un adolescente que se pasaba por debajo del torniquete en la estación Hospital y quien posteriormente entró a uno de los trenes.

Este fenómeno, si bien no llega al 1% de los usuarios movilizados, tampoco es único. Según el Metro, en el registro más reciente que tiene, en todo 2020 se presentaron 324 evasiones del pago. “Las evasiones, que no son significativas, se dan porque la persona no tiene el medio de pago o quiere violar la norma y el pago. Hemos tenido eventos operativos para que la gente intenta pasar rápidamente para evitar cualquier situación”, explicó Ortiz.