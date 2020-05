La inseguridad sigue siendo el mayor desafío para Bello

“Yo soy de los que piensan que en tiempos de crisis es cuando los gobiernos deben hacer gasto y por eso, si es necesario, haremos refinanciación de la deuda pública. Si se requiere acudir a otros créditos, lo haremos para no sacrificar las metas y la inversión social”, señaló el mandatario.

Óscar Andrés Pérez , alcalde local, explicó que su prioridad será devolverle la tranquilidad a sus ciudadanos y para eso tiene planeado crear un observatorio de paz y una Secretaría de Seguridad, que concentre los esfuerzos y articule las demás instituciones que luchan contra el crimen (Ejército, Policía, Fiscalía, etc.). Además tiene previsto hacer inversiones en ampliación del parque automotor para la fuerza pública y crecer la red de cámaras de seguridad del municipio.

Con 50 homicidios en 121 días, el orden público en el municipio de Bello sigue siendo materia de preocupación nacional. Por eso no es extraño que la seguridad sea el foco más importante del plan de desarrollo que se radicó ayer ante el Concejo municipal.

La alcaldía tiene priorizado dentro del primer paquete de inversiones, la construcción de un bulevar desde Solla hasta Niquía, a un costado de la autopista, que permita la circulación de bicicletas y peatones, y que además tenga componentes de urbanismo y paisajismo.

“Ahí será necesario comprar algunos predios para hacer la ampliación porque no vamos a tocar los carriles vehiculares, pero sí queremos tener más espacio e incluso comercio en ese espacio que atraviesa tres estaciones del metro (Niquía, Bello y Madera)”, agregó Pérez.

La plaza de mercado, que está en medio de pleitos judiciales, también será intervenida y el alcalde se comprometió a no sacar a los comerciantes. “Ya hablamos con ellos y queremos hacer una plaza más moderna donde ellos estén pero también hayan restaurantes modernos, bancos, etc. No vamos a sacarlos para hacer viviendas, como se intentó en el pasado”, dijo el alcalde y agregó que se buscará un diálogo con el juez del caso para explicarle el nuevo proyecto que se haría con apoyo de la Gobernación de Antioquia y el Departamento para la Prosperidad Social, DPS.

Sobre el parque de artes y oficios, otro pleito que lleva varios años, Pérez dijo que el plan de desarrollo contempla construirlo con los fines para los que fue entregado el predio: crear espacios de formación y cultura.

“No se va a vender, ni a expropiar, ni a construir vivienda allá. El único uso distinto que queremos proponer es que nos permitan usar una franja de terreno para construir una sede para centralizar la administración que hoy está dispersa en 18 sitios que nos cuestan $1.800 millones al año”, detalló.