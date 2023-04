¡Baloncito, baloncito, baloncito! dice la árbitra a los jugadores del equipo Brasil, para que continúen con el juego y no confundan el pitido del campanero del parque que avisa que pasa alguien —“algún tombo”—; a lo lejos alguien grita “todo bien, ¡todo bien!”, sinónimo de que quien pasa no es la Policía.

Kevin Palacio es el presidente del torneo, el gran organizador, el inventor y dice: “Esto inició después de la pandemia, como un torneo de niños y ya unos 8 días después me pidieron que organizara un torneo para adultos, yo hice el torneo con 14 equipos”.

Después de la pandemia, el torneo se hizo famoso por ser como un “Interplazas”. Se trató de un nombre nada discreto: jugaban a nombre de las plazas de vicio, porque en el Barrio Antioquia las calles más allá de tener nomenclatura son conocidas por quién manda el negocio que pone a volar a todo Medellín. “Así nos reunimos para jugar al fútbol y a medida que después de la pandemia más dura iba pasando y se flexibilizaban las salidas se hizo más fácil jugar en la noche, luego comenzó a tomar ruido los partidos del barrio y decidimos crear un torneo el semestre pasado”.

Justo entonces fueron hasta el Barrio Antioquia a ver los partidos unas 500 personas en las finales. “Desde que empezamos, hasta la final del torneo, con solo cinco días de transmisión, tuvimos el pico de espectadores más alto: la final la vieron 2.275”, dice Rodríguez. En total, han realizado 46 emisiones, es decir, unas 153 horas de video y tienen 140.000 vistas en vivo. Además, “nos han escrito personas de Canadá, Marruecos, Estados Unidos”.

Los equipos están compuestos por hombres de todas las edades, algunos juegan por amor al deporte, otros reciben una entrada extra o la convierten en su modo de existencia. No todos son paisas, también se escuchan acentos venezolanos, costeños y uno que otro rolo. “El año pasado entregamos 8 millones de pesos al campeón, 4 millones al segundo y 2 millones al tercero. Cada semana regalamos algo al mejor equipo, cosas que llegan de los patrocinadores, puede ser alguna comida o bebida. Además, las árbitras que tenemos vienen de una escuela”.

El torneo parece tener una combinación entre profesionalismo y ese toque original que le da lo urbano, como si lo jugaran las mejores figuras del fútbol freestyle. El arquero puede ser un gordito rotundo o un larguirucho robusto que tiene además de sus zapatillas unas canilleras bien calzadas, rodilleras y coderas, pero sin guantes. Los jugadores que no tienen una posición fija juegan con camiseta y pantaloneta diseñada exclusivamente para el equipo. Entre los patrocinadores está Kappa, la misma marca que patrocina en la liga Betplay a Santa Fe; también están presentes marcas de bebidas azucaradas e hidratantes, alcohol en diferentes presentaciones, una pizzería, una óptica y más.

Aunque no hay un pago obligatorio, algunos jugadores reciben unos 50 mil pesos por partido, quizá más, también los equipos pueden pagar el transporte. Así mismo, hay jugadores que continúan su noche en otros barrios, salen hacia Manrique o Robledo a integrar otros equipos, unos llegan a considerar a estos partidos la forma de trabajar y ganarse unos pesos. Otros están en su camino de sueños, sueñan con el profesionalismo.

Aquí no hay ningún Piqué, Kun Agüero o algún streamer con audiencia destacada, todos son jóvenes que desafían las barreras y visión que hay sobre su barrio. Se apropian de un espacio que algún momento fue violento, que bandas se disputaron a tiros para consolidar alguna plaza de vicio. Hoy esta cancha les da vida a las noches, es un punto de encuentro, así fabrican un divertimento.

Pero no todo es tan bueno. Kevin no se explica por qué aún no arreglan la cancha: “Una vez fui a esa oficina de la Alcaldía donde se ocupan de arreglar los parques y me dijeron que ya habían invertido 80 mil millones de pesos para las canchas, pero por aquí nadie ha venido”. La Alcaldía responde que está “saldando la deuda histórica con los escenarios recreodeportivos”, pero parece que esas promesas se quedaron en tuits y likes.

Es casi media noche, la árbitra da el pitazo final. La gente comienza a diluirse, barren las gradas, recogen las basuras, enrollan los anuncios publicitarios y guardan el tablero del marcador. No queda nada de la parafernalia del torneo, todo queda limpio. Sebastián se despide de los espectadores virtuales mientras que Kevin habla con el equipo ganador porque les queda debiendo la pizza, que no alcanzó a llegar.