Carrasquilla, que ya no está en la Fiscalía e incluso fracasó en su intento de llegar al Senado en las pasadas elecciones legislativas, no solo negó las acusaciones, que salpican a los fiscales Daniel Tapias y Andrés Mauricio Cabrera, sino que dijo haber interpuesto denuncias en contra del abogado.

Carrasquilla, que llegó a tener el calificativo de “Dama de Hierro” por su coraje para enfrentar a las estructuras del crimen organizado en la ciudad, sostuvo que el interés del abogado Morales con sus denuncias es llevar a cabo una campaña de desprestigio en su contra y aprovechar la coyuntura política para afectar a Federico Gutiérrez en su aspiración a la Presidencia.

En un reportaje publicado en EL COLOMBIANO el pasado 23 de enero, Henry Jovany Cifuentes sostuvo que sus testimonios permitieron llevar a la cárcel al menos a 15 cabecillas del crimen de la capital antioqueña y que incluso ejerció el papel de informante en el proceso que llevó a la condena a Gustavo Villegas, exsecretario de Seguridad del alcalde Gutiérrez.

Al contar su historia, Cifuentes señaló que la primera vez que fue capturado ocurrió en el municipio de Támesis (Suroeste), donde portaba un changón para intimidar y extorsionar a comerciantes y donde ejercía de jíbaro en el microtráfico. “En ese momento yo estaba activo trabajando con Los Chatas (...). En esa oportunidad los del Gaula me dijeron que ellos me quitaban el porte ilegal y me trasladaban a Medellín a un hotel pero que yo le tenía que colaborar a la Fiscalía”.

Dicha colaboración se habría de materializar cuando fue internado en la cárcel de El Pedregal, donde dijo que se le encomendó la misión de seguir de cerca a capos del crimen para pasar información a la Fiscalía a cambio de beneficios judiciales y en pagos en dinero, los cuales eran cobrados por uniformados de la Policía mientras a él solo le pasaban pequeñas cantidades.

En su declaración a EL COLOMBIANO, el supuesto falso testigo salpicó al fiscal Daniel Tapias, quien en ese entonces trabajaba junto a la fiscal Carrasquilla en la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada. Afirmó que el diálogo entre él y Tapias era directo, lo que Tapias desmintió en la misma nota periodística.