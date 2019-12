Las calles de Itagüí cuentan la historia de un sueño de Navidad

Desde una banca, Luz María Sepúlveda observa la escena. “Está muy bonito el parque. Me gustaría venir a la hora de novenas pero no alcanzo porque debo trabajar. Así que, cuando salgo, paso un rato a observar y descansar”.

Edda Maldonado, habitante del municipio, sonríe mientras su pequeño le entrega una moneda al Papá Noel.

“A los niños les encantan los alumbrados. Hemos visitado muchos parques y este está bonito, pero podrían haberlo iluminado más, como en otros años”.

Con esa opinión coincide Francisco, quien asegura que, en otros años la iluminación de espacios públicos era más generosa. “Un amigo me llamó y me dijo: Pachito, este diciembre no va a poder salir vestido de Papá Noel porque casi no hay alumbrados. Cuando vine a mirar, entendí su comentario. Con el parque así, no vienen tantos visitantes como en otras épocas”, cuenta.

Uno de los principales reclamos de los itagüiseños es la falta de alumbrados en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario del parque principal, que en otros años sí fue decorada.

“En otros municipios alumbraron las iglesias. La de Sabaneta está alumbrada de arriba hasta abajo. En Envigado y La Estrella, la iglesia también se ve muy bonita. Aquí faltaron muchas luces y eventos culturales”, expresó Maldonado.

Como cada año, la cita para rezar las novenas en comunidad será a las 7:00 p.m. junto al pesebre que está próximo a ser instalado en el parque principal. Toda la comunidad itagüiseña está invitada.