Las dudas que rondan futuro de megacolegios

En improvisadas aulas de madera, pensadas para durar pocos meses, continuó la vida escolar. Sin embargo, tal como confirma Flor Edilma Pardo , tesorera de la institución “ya están muy deterioradas porque no estaba previsto que se usaran durante seis años”. Vigas con fisuras, metal oxidado y bases podridas por la humedad se observan en los salones a los que, según la institución, constantemente se les tienen que cambiar partes del piso, más aún en temporada de lluvias, cuando el agua no solo se filtra, sino que además daña las estructuras y sigue poniendo en riesgo a los niños.

Actualmente, el ente acusador peruano no ha abierto proceso judicial contra Mota Engil, pero sí lo hizo la Procuraduría, que investiga las razones de continuados incumplimientos de los contratos.

Pero entre esos dos contratistas, hay uno que llama la atención, no solo porque en su momento se le asignó el mayor número de proyectos, sino por sus antecedentes, pues ha terminado salpicado en casos de corrupción que se investigan en otros países.

En palabras de Adriana González , directora del FFIE, era responsabilidad del Gobierno anterior alinear la contratación de las obras del fondo, que se rige por el derecho privado, a los principios de la contratación pública: “Tenía que adelantar un proceso de selección objetiva para efectos de escoger a todos sus contratistas, pero es evidente que hubo un gran nivel de concentración, eso es innegable. Adjudicar el 62% de los proyectos del FFIE a dos contratistas definitivamente aumentaba el riesgo en todo sentido. ¿Qué había detrás? No lo sabemos”.

La pintura de las paredes se está descascarillando de a poco en la abandonada sede primaria de la Institución Educativa Pedro Nel Gómez de Medellín.

Cerca de 700 estudiantes de transición a quinto tuvieron que ser trasladados a la sede de bachillerato, pero, como cuenta John Jairo García, rector del colegio, cinco grupos quedaron por fuera y fueron reubicados en instituciones vecinas.

En 2016, los padres de familia del Pedro Nel Gómez recibieron la noticia de que la institución sería beneficiada con el programa del FFIE. Sin embargo, comenta García, solo hasta mediados de 2018 recibieron noticias del Ministerio de Educación. La orden era que debían desalojar la sede, lo antes posible, para que iniciaran las obras y así lo hicieron, en octubre.

Hoy, añade el rector, no ha pasado nada. No se ha movido en la sede abandonada ni una sola cuadrilla. Nunca demolieron la infraestructura vieja y, aunque los estudiantes no están hacinados en los espacios de la sede de bachillerato, sí son muy reducidos para los niños de primaria.

“Está caído el colegio. Me parece vergonzoso que el Gobierno nos prometa un colegio nuevo, ilusionamos a las familias. Pero no se ha hecho nada”, dice García.

El 16 de septiembre de 2019, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, envió una carta al Ministerio de Educación solicitando a la Nación que le devolvieran al Departamento los recursos aportados para la construcción de los megacolegios, “teniendo en cuenta el incumplimiento del Ministerio de Educación en las obligaciones del convenio”. En su misiva, el mandatario menciona un monto aportado por la Gobernación de $60.000 millones para cofinanciar nueve de los 54 colegios de Antioquia.

González enfatizó que los recursos aportados por las entidades territoriales no se han perdido y que están resguardados en el patrimonio autónomo. Añadió que a los contratistas se les paga únicamente cumplan con los hitos que están establecidos en el contrato (por ejemplo, culminar la fase de estudios y diseños) y con el recibo a satisfacción de la interventoría. Si eso no ocurre, dijo, no se les paga.

Debido a los incontables retrasos, el FFIE comenzó la ruta jurídica para terminar, de manera anticipada por incumplimiento, los acuerdos de obra paralizados de Mota Engil. El Fondo abrió, además, una convocatoria para habilitar nuevos contratistas.

Al reasignar los proyectos a nuevos contratistas, explicó González, es necesario hacer un ajuste de precios a 2020. Para ello se adaptó una cuenta contingente, cuyos costos adicionales serán asumidos por la Nación y que, en cálculos preliminares, se estima que ascienda a los $100.000 millones.