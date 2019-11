Laureles se quedó esperando su centro de desarrollo social

En efecto, como lo acordaron el contratista y la EDU en un acta de suspensión firmada el 2 de agosto pasado, la obra fue parada de forma indefinida porque “consideramos entonces que al no llegar los recursos es necesario suspender la ejecución (...) hasta que se asegure el compromiso presupuestal”.

De acuerdo con el subgerente de Ejecución de Proyectos de la EDU, Camilo Builes , este reproceso sería una de las principales causas que no solo llevó a la primera ampliación del contrato, sino a la segunda (de 45 días y que fue concertada el 20 de junio), y su suspensión por falta de recursos.

Además, expuso que las lluvias de abril hicieron mella en el cronograma de obra y que al momento de realizar las excavaciones necesarias para establecer los cimientos de la nueva estructura se encontraron placas de concreto enterradas que requirieron un tratamiento que no se había contemplado previamente.

El plazo necesario para concluir la obra es de 60 días según la EDU. Esta sería asumida por el mismo contratista con el fin de que se mantenga la trazabilidad del proyecto y asuma la responsabilidad en caso de que haya lugar a reclamos. Teniendo en cuenta que restan 57 días para que culmine 2019 y que aún no han sido asignados los recursos pendientes para culminarlo, el centro de desarrollo social de la comuna 11 no se habilitará este año.

La gestión de los dineros faltantes es una responsabilidad de la Secretaría de Participación Ciudadana. EL COLOMBIANO consultó a esa dependencia de la alcaldía para conocer en qué va el proceso, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.