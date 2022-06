Hasta la Veeduría Nacional No a la Corrupción y la Veeduría Centro Nacional de Investigación alertaron para que no se caiga en una posible irregularidad y le enviaron una observación a la Alcaldía de Medellín, que esperan les respondan hoy en la nueva audiencia de adjudicación, que hasta el cierre de esta edición estaba programada para las 9:00 a.m.

El lunes pasado, a las 8:00 a.m., comenzó la audiencia de adjudicación del contrato para ambos lotes. El 1 fue adjudicado a la Corporación Unidad Empresarial, en vista de que obtuvo el mayor puntaje y de que los otros dos oferentes, entre ellos el consorcio Unidos por el Adulto Mayor, fueron descalificados porque no subsanaron requisitos. Mientras tanto, el lote 2 no fue todavía adjudicado a nadie, pese a que el comité de estructuración y evaluación contractual, en el que está Diana Toro, directora del Equipo de Personas Mayores de la Alcaldía, recomendó adjudicar al consorcio Unidos por el Adulto Mayor, aun cuando Corpocemped no había subsanado el requisito del certificado de cumplimiento de normatividad para una Entidad Sin Ánimo de Lucro (Esal), que expide la Gobernación.

Previamente, el 10 de junio, llamó la atención de algunas fuentes cercanas al proceso que la respuesta del comité evaluador fue que aunque Corpocemped no aportó dicho certificado, este no había sido incluido en el listado de requisitos habilitantes del pliego de condiciones definitivo, pese a que fuentes cercanas al proceso aseguran que sí lo está. No obstante, y pese a la mencionada recomendación de adjudicar, la Alcaldía se abstuvo de hacerlo, pero dejó la puerta abierta para que se pueda cumplir con el trámite.

“El despacho encuentra pertinente suspender este trámite en audiencia, en la medida que se elevó consulta a la Gobernación de Antioquia, autoridad competente para la indicación de la obligatoriedad de aportar en etapa de selección el documento correspondiente al cumplimiento de la normativa para Esales”, consideró la administración municipal en la resolución de adjudicación.

Revisando los documentos aportados al Secop, puede verse que incluso uno de los oferentes del lote 1 hizo observación a la Alcaldía de Medellín y le solicitó que declarara desierta la licitación del lote 2. Su argumento cobra fuerza porque justamente su participación fue rechazada para el lote 1 porque no cumplió con un requisito similar al que Corpocemped no subsanó a tiempo. Y esto es una de las causales de rechazo de las propuestas, según consta en las condiciones del proceso.

De hecho, en su momento todos los oferentes tuvieron que subsanar ese requisito de normatividad de Esales.

En la misma audiencia del pasado lunes la secretaria de Suministros y Servicios, Karen Delgado, fue quien dijo que el trámite del lote 2 debía suspenderse por el incumplimiento de dicho requisito. Pero su proceder tampoco es visto por completo transparente porque, como ya se ha dicho, sin este certificado no debió avanzarse hasta la etapa de adjudicación y estas no son horas de subsanar, opinan conocedores de contratación.

Para la Veeduría Centro Nacional de Investigación, que tiene sede en Cartagena, es llamativo que el comité evaluador le haya recomendado a la Secretaría de Suministros y Servicios, la ordenadora del gasto, adjudicar al consorcio en cuestión sin el cumplimiento de todos los requisitos y ceñido al cronograma establecido en la licitación.

Por ello, en la observación que le enviaron a la Alcaldía y que esperan exponer también hoy en la nueva audiencia de adjudicación, fueron claros en que podría presentarse una presunta irregularidad, en tanto que el consorcio llegase a presentar el certificado con una fecha posterior a la establecida como límite para subsanar.