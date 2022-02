¿Cómo asume ser la única mujer que encabeza lista a la Cámara en Antioquia?

“A mí me llena de orgullo y felicidad porque siento el cariño del directorio que votó por mí, de la comisión de género y, sobre todo, me siento muy comprometida porque no puedo defraudar a la gente que cree en mí. Mi sobrino recibió feliz su cédula y me escribió que ya podía votar por mí. No puedo defraudarlo a él ni a ninguna de las personas que han creído en mí y me van a dar su voto”.

¿Qué propone para no defraudar al electorado si llega al Congreso?

“Me baso en dos pilares fundamentales. Uno es la Pirámide de Maslow, que habla del bienestar en general; partimos de ahí porque siempre he dicho que lo primero es que la gente esté bien. El otro son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda 2030 planteada por Naciones Unidas y que forma parte del Plan de Desarrollo de la Gobernación de Antioquia. Planteo una triada: lo que tenemos que mejorar o reformar, lo que tenemos que rechazar o abolir y lo que tenemos que desarrollar o crear”.

¿Por ejemplo qué?

“Tenemos que parar definitivamente la corrupción, hablar de cero corrupción, no solo como un discurso, y hablar de la creación de un mecanismo que nos permita hacer seguimiento a los dineros públicos; cosas como lo que pasó con las TIC (caso Centros Poblados) no pueden seguir pasando. Tenemos que mejorar y crear la ley forestal, de minería responsable, del cuidado de cuencas acuíferas; hacer seguimiento a la ley de protección animal, tener una agenda legislativa que le apueste mucho al campo porque estoy convencida de que el campo es el futuro de Colombia. En equidad de género tenemos que aportarle a la igualdad de oportunidades, también para la población LGBTIQ+. Y es imperativo implementar el acuerdo de paz, reformar el Sena y crear empresas bioeconómicas y empleos verdes”.